Policía de Nueva York blinda de nuevo el Madison Square Garden por las finales de la NBA

"La de hoy es una gran noche para NYC y queremos que todos se diviertan y estén seguros. Habrá múltiples eventos importantes en el MSG y sus alrededores, por lo que a partir de las 16:00 (20:00 GMT) estableceremos la misma zona de seguridad", escribió la policía en su perfil de X.

Dicha zona se extenderá desde la calle West 29 hasta la West 35, entre la Sexta y la Octava Avenida: "A menos que vayas al concierto en el MSG (de la banda 5SOS), a un restaurante/bar o viajes a través de la estación de tren, deberías evitar esta área".

La policía recordó que hay una fiesta de visualización del partido de hoy entre los Knicks y los Spurs -que se celebra en San Antonio (Texas)- fuera del MSG, que comienza a las 18:30 hora local (22:30 GMT) y para la que se necesita una entrada.

Allí, los asistentes tendrán que pasar por un control de seguridad y no podrán llevar mochilas, alcohol, botellas ni paraguas.

Del mismo modo, las personas que se dirijan en tren al partido del Mundial de fútbol entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife de Nueva Jersey también tendrán que pasar por un control de seguridad.

A partir de las 20:30, cuando comienza el partido de la NBA, todo aquel que planee viajar a través de Penn Station tendrá que dirigirse en su lugar a la estación Moynihan o a Grand Central, donde se dispondrán trenes adicionales, agregó la policía.

El pasado miércoles, cincuenta y seis personas fueron detenidas en Nueva York durante las celebraciones tras la victoria de los Knicks frente al San Antonio Spurs, por 107-106, en el cuarto partido de las Finales de la NBA.

Miles de aficionados volvieron a salir a las calles de la Gran Manzana después de que su equipo ganara tras el palmeo de OG Anunoby a un segundo del final.

Pese a que el dispositivo de seguridad no fue igual que el del pasado lunes -cuando se blindó la ciudad por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al estadio- la policía había cortado los accesos a la arena antes de que empezara el partido para evitar disturbios.