Los Knicks celebrarán el jueves en Manhattan el desfile por su tercer título de la NBA

"Desfile. Jueves. Manhattan", escribió Mamdani en su cuenta en la red social X.

Los Knicks se proclamaron este sábado campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

El equipo ha desatado una oleada de celebraciones en Nueva York durante toda la serie final, con miles de aficionados saliendo a las calles tras los triunfos del conjunto neoyorquino y convirtiendo Manhattan y otros distritos en escenarios improvisados de fiesta colectiva.

El título pone fin a una espera de 53 años desde su último campeonato, logrado en 1973, y a una sequía de finales desde 1999.