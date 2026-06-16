El croata Dario Saric regresa al Anadolu Efes tras su periplo por la NBA

Saric, que ya vistió la camiseta del Efes desde 2014 y hasta 2016, permaneció diez temporadas en la liga estadounidense tras ser elegido en el puesto número 12 del 'draft' por los Orlando Magic en 2014.

"Hemos firmado un contrato de 2+1 años con Dario Saric, uno de nuestros exjugadores que vistió nuestra camiseta durante las temporadas 2014-15 y 2015-16", informó el club en un comunicado.

Considerado una de las grandes perlas del baloncesto croata de la última década, jugó en los Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Denver Nuggets y Sacramento Kings durante su periplo americano.

Con sólo 16 años firmó su primer contrato como profesional con la Cibona de Zagreb, con el que un año después ganó la copa y la liga de Croacia, siendo elegido MVP de las finales, así como el premio al mejor joven de la FIBA, galardón que repetiría al año siguiente ya en las filas del Efes.

En 2012, el Bilbao Basket anunció su fichaje, pero la FIBA le obligó a abonar más de lo acordado en un momento, lo que finalmente frustó la contratación.

Ahora, el interior, que también se desempeñó como base en sus inicios, formará parte de la plantilla del español Pablo Laso con vistas a la próxima temporada.

Asimismo, el conjunto otomano, participante de la Euroliga, anunció la renovación del escolta estadounidense Jordan Loyd, en un formato de 1+1.

Por otro lado, ya se anunció la marcha de otras piezas como Nick Weiler-Babb, Saben Lee, Rolands Smit y Caleb Swider.