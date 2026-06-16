Jaxon Hayes, compañero de Doncic en los Lakers, se nacionaliza esloveno

El jugador prestó juramento en la embajada de Eslovenia en Washington para la obtención de su nuevo pasaporte, el cual le permitirá formar parte de la plantilla del combinado nacional en el futuro.

Pese a ello, la KZS detalló que Hayes no estará disponible para debutar con la selección en la próxima ventana de clasificación para el Mundial 2027, prevista para principios de julio.

El pívot estadounidense, de 26 años y 213 centímetros, disputó 75 partidos con Los Angeles Lakers la pasada temporada, con unos promedios de 7,4 puntos y 4,1 rebotes por partido.

El jugador guarda una gran relación con la estrella eslovena Luka Doncic, su compañero de equipo en la NBA.

No es la primera vez que la KZS tramita un proceso de "naturalización extraordinaria" por un jugador de baloncesto.

En 2017 lo hizo para Anthony Randolph, compañero de Doncic en el Real Madrid, el cual fue clave para la consecución del EuroBasket 2017.

Tras él, fue el pívot Mike Tobey en 2021, quien formó parte de la plantilla que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El último fue el interior Josh Nebo, actual jugador del Olimpia Milán, en 2024, que disputó el repechaje olímpico con la selección.

Eslovenia lidera actualmente el Grupo H de los Clasificatorios Europeos para el Mundial 2027 con un balance de tres victorias y una derrota, en un cuadro en el que también están las selecciones de República Checa, Estonia y Suecia.