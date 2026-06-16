Un policía y un secuestrador habrían comandado el megaataque en Santa Rita

El megaataque se inició aproximadamente a las 01:50 de hoy martes, en pleno centro de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

Un grupo tipo comando integrado por al menos 20 hombres, literalmente, tomó la ciudad. Los delincuentes tomaron de rehenes a policías y guardias de seguridad, detonaron bombas y dispararon con fusiles y pistolas.

La gavilla logró penetrar las bóvedas del banco GNB y del banco Familiar, de donde robaron mucho dinero, hasta ahora no cuantificado. Sin embargo, también dañaron las estructuras del banco Ueno y de la casa de cambios Santa Rita Cambios, de donde aparentemente no tuvieron tiempo de sacar la plata.

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La fiscala de Santa Rita, Rocío Celeste González Alvarenga, confirmó a ABC TV que hasta ahora la Policía Nacional (PN) ya pudo identificar a al menos dos integrantes de la banda armada.

Uno de ellos es el policía Néstor Yván Ramírez Marín, de 29 años, quien sería el que disparó con un fusil contra la casa de cambios.

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El otro sería el supuesto secuestrador Osmar Javier Lezcano Sanabria, de 27 años, quien sería el que colocó una bomba en esta entidad, que al final no pudieron detonar.

Robo de oro en Paso Yobái

El ahora identificado Néstor Yván Ramírez Marín es un suboficial primero de la Policía que de hecho ya tiene una orden de captura pendiente por el asalto con toma de rehenes contra la empresa minera Máster Gold SA, ocurrido el 26 de mayo pasado en la compañía San Antonio de la ciudad de Paso Yobái, departamento de Guairá.

Cuando eso, Ramírez fue reconocido por el propio director de Policía de Guairá, comisario general José Martínez, y el chofer de este, suboficial primero Gustavo Maidana, quienes se cruzaron con los asaltantes cuando estos pretendían escapar de Paso Yobái.

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De hecho, los delincuentes se vieron obligados a abandonar un furgón en el que llevaban unos 1.000 kilos de carbonilla mezclados con partículas de oro.

El furgón usado para ese golpe fue robado en la ciudad de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná, justamente donde prestaba servicios el policía ahora buscado.

Secuestro de productor agrícola en Alto Verá

El otro reconocido, Osmar Javier Lezcano Sanabria, es un secuestrador condenado a 15 años por el caso del productor agrícola Martín Hartmann Berwanger, ocurrido el 17 de noviembre de 2016 en el municipio de Alto Verá, departamento de Itapúa.

De hecho, Osmar Javier había sido capturado solo cinco días después del secuestro, en la zona de Mayor Otaño, también del departamento de Itapúa.

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Tanto él como el resto de la banda fueron condenados, pero llamativamente Osmar Javier obtuvo un permiso judicial el año pasado para salir de la cárcel y ya nunca más volvió.

El beneficio le fue otorgado por la jueza de Encarnación, María Deyanira Villalba, pese a que hay una corriente que sostiene que no se debe dar salidas transitorias a condenados por este tipo de hechos punibles.

Osmar Javier ya había sido identificado en otros asaltos atribuidos a esta misma banda, como el último producido el 26 de febrero pasado contra el banco Sudameris, en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.