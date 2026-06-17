Las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs fueron las más vistas desde 1998

El quinto y definitivo partido de las Finales promedió 24,5 millones de espectadores, con picos de 33 millones.

Más allá de las Finales ganadas por los Knicks, los 'playoff' también fueron los más vistos de 1998.

En redes sociales y plataformas digitales, los cinco partidos de las Finales han generado hasta ahora más de 15.000 millones de visualizaciones, un récord absoluto, triplicando la marca del año pasado.

El quinto partido, en el que los Knicks se proclamaron campeones, suma más de 5.000 millones de visualizaciones.

Audiencias a un lado, estas Finales también marcaron el récord de ventas de productos oficiales, doblando la anterior marca de 2020, durante la burbuja de la pandemia.

Además, los Knicks también fijaron el récord de ventas de cualquier equipo campeón de las ligas estadounidenses en Fanatics, la tienda online de referencia de productos oficiales.