El Surne Bilbao confirma la salida del serbio Stefan Lazarevic

Lazarevic, de 29 años, llegó el pasado verano a Bilbao procedente del FMP Soccerbet de la Liga Adriática y, en su única temporada como 'hombre de negro', ha jugado 27 partidos de Liga Endesa (2,9 puntos y 2,9 rebotes en 14 minutos) y 10 de Copa FIBA Europa (6 y 4,7 en 18 minutos).

La plantilla del Surne Bilbao queda conformada por ahora por diez jugadores. Margiris Normantas, Martin Krampelj, Luke Petrasek y Darrun Hilliard -renovaron recientemente y siguen con contrato en vigor-, Tryggvi Hlinason, Harald Frey, Aleix Font y Bassala Bagayoko, aunque desde el club no se descarta la marcha del pívot maliense.

Además, el Bilbao Basket ha cerrado sus dos primeros fichajes, el húngaro Adam Somogyi y el esloveno Dan Duscak, ambos bases y jugadores de formación.