El Barça se aferra al factor cancha para contrarrestar jerarquía física del Valencia (1-1)

A pesar de la contundente derrota del sábado en el segundo partido de la eliminatoria (102-75), el técnico azulgrana, Xavi Pascual, ve el vaso medio lleno después del triunfo ajustado (112-113) que su equipo consiguió en el memorable duelo inaugural.

Aunque para sumar dos victorias consecutivas en su pista que le darían el título doméstico tres años después, el cuadro catalán deberá encontrar la manera de frenar el baloncesto frenético en ataque que plantea Pedro Martínez.

En el primer partido de la serie, el acierto azulgrana en tiros de campo (53,3 %) y en triples (19 con un 50 % de acierto) neutralizó la habitual opulencia ofensiva del conjunto local, que acabó con un porcentaje de acierto desde el perímetro del 26 %.

Dos días después, los papeles se intercambiaron. El porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos del Valencia fue del 52,4 %, mientras que el Barça sólo anotó 4 triples en 21 intentos (19 %).

Los dos cañoneros más fiables del Barça, Kevin Punter y Will Clyburn, transformaron dos puntos cada uno en el segundo partido. Sólo el argentino Nico Laprovittola y Joel Parra mantuvieron el tono ofensivo que ya mostraron en el primer partido.

Pero más allá del acierto, la clave de la final residirá en la defensa. El Barça tiene margen de mejora en esta faceta, pues en los dos primeros partidos ha encajado 214 puntos.

De hecho, el Valencia Basket ha logrado en los dos primeros partidos un doble récord de valoración (129 y 131) en una final de la Liga Endesa después de que durante 33 años ningún equipo consiguiera igualar los 125 créditos que el Real Madrid firmó en 1993.

Y el gran responsable de estos registros fue el base dominicano Jean Montero, autor de 29 y 27 créditos en los dos primeros partidos de la serie.

El Valencia ya ha ganado esta temporada en el Palau Blaugrana. Fue hace tres semanas en el último partido de la fase regular de la Liga Endesa en una exhibición (77-102) con la que el equipo 'taronja' confirmó el segundo puesto.

En un curso irregular, el Barça no ha sido especialmente fiable en su pista. En los 40 partidos que ha jugado en el Palau entre la Liga Endesa y la Euroliga, ha sufrido 13 derrotas.

Los locales afrontan el encuentro con la duda del base argentino Juani Marcos, que sufrió un esguince en el tobillo que le impidió disponer de más minutos en el segundo partido, mientras que Tomas Satoransky, que reapareció el sábado, sigue sin estar al 100 % debido a los problemas que arrastra en la espalda.

El Valencia, por su parte, cuenta con las bajas del alero Xabi López-Arostegui y del ala-pívot Nate Reuvers. Pedro Martínez recuperó en el segundo partido al escolta Josep Puerto, que jugó 4 minutos.

Con la eliminatoria empatada a uno, el Palau Blaugrana acogerá el tercer y el cuarto encuentro, que se disputarán el lunes y el miércoles a las 20.00 horas (18.00 GMT). Si tras estos dos partidos persiste la igualdad, el título se decidirá en Valencia el sábado 27 de junio.