“Sin lloro”: jueza que cuestionó a Kattya González aparece con título de la Universidad Sudamericana

La jueza de Sentencia Dina Marchuk Santacruz figura en el registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con una certificación correspondiente a la carrera de Ciencias Penales, donde obtuvo el título de especialista, emitido por la Universidad Sudamericana, según consta en la resolución N° 3310 de fecha 23 de diciembre de 2016.

La aparición del nombre de la magistrada en los registros de la institución universitaria se da en medio del escándalo que envuelve a la Universidad Sudamericana, cuestionada por la presunta expedición irregular de títulos que actualmente son objeto de revisión e investigación en la recientemente creada comisión “antimafia” de títulos falsos, del Senado.

El caso cobra relevancia debido a que Marchuk fue protagonista de una polémica pública luego de responder con la frase “sin lloro” a la exsenadora Kattya González (independiente), quien había cuestionado a la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carolina Llanes, por su postura ante la acción de inconstitucionalidad presentada contra su expulsión del Senado.

La jueza de Sentencia especializada en Crimen Organizado generó críticas luego de comentar una publicación de ABC sobre las declaraciones de González contra la ministra Llanes.

“Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos!”, escribió Marchuk en los comentarios de una publicación en Instagram, en respuesta a las expresiones de la exlegisladora.

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González había cuestionado duramente los argumentos de Llanes, quien junto con otros ministros de la Corte rechazó la acción promovida por la exsenadora contra su salida de la Cámara Alta.

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La intervención pública de la magistrada generó cuestionamientos de usuarios de redes sociales, quienes pusieron en duda si correspondía que una jueza emitiera una opinión de ese tono sobre una controversia política y judicial.

El vinculo que enfrento a Kattya González y Hernán Rivas

El nuevo dato sobre el título de Marchuk aparece además en un contexto marcado por la denuncia que la propia Kattya González había impulsado contra su entonces colega del Senado, Hernán Rivas, por un supuesto título universitario irregular de la Sudamericana.

La investigación sobre el título de Rivas continúa en la Justicia y tuvo como consecuencia política con una renuncia a su banca, luego de que se anulara un sobreseimiento en la causa y el exsenador finalmente debiera apartarse del cargo.

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El caso de Rivas se convirtió en uno de los principales antecedentes del debate público sobre la existencia de posibles irregularidades en la emisión y utilización de títulos profesionales.

Universidad Sudamericana bajo investigación

La Universidad Sudamericana quedó en el centro de la polémica luego de denuncias sobre una presunta emisión masiva de títulos que son objeto de análisis por parte de las autoridades.

Marchuk integra un Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado, instancia que interviene en procesos considerados sensibles por involucrar casos relacionados con corrupción, lavado de dinero y otros delitos de alta complejidad.