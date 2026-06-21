Anuncian domingo frío a cálido antes de la llegada de las lluvias

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo reporte sobre las condiciones climáticas en el país, alertando sobre la llegada de un frente frío que marcará el inicio de la semana.

Según el informe presentado, este domingo comenzó con un ambiente frío en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se prevé una mejoría durante la tarde, alcanzando condiciones frescas a cálidas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados en el sur de la región Oriental, mientras que en el resto del país los valores estarán entre los 21 y 26 grados.

El cielo presentará un aumento gradual de la nubosidad y se esperan lluvias dispersas al finalizar la jornada, principalmente en el sur y centro de la región Oriental.

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Ingreso de frente frío este lunes

La estabilidad meteorológica cambiará drásticamente en las primeras horas de este lunes. El pronóstico anticipa el ingreso de un frente frío al territorio nacional, lo que vendrá acompañado de lluvias dispersas y tormentas eléctricas puntuales. Vientos moderados, provenientes del sector sur y un descenso significativo en la temperatura del aire.

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Este sistema meteorológico afectará inicialmente al sur de la región Oriental para luego extenderse gradualmente hacia el resto del país durante el transcurso del lunes.

Para el martes, Meteorología prevé que el ambiente se mantenga frío a fresco en todo el territorio nacional. Los registros térmicos serán sensiblemente inferiores a los del domingo, con temperaturas mínimas estimadas entre los 4 y 8 grados, y máximas que no superarían los 13 a 15 grados.