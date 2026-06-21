Obradovic regresa a Panathinaikos catorce años después

Obradovic, de 66 años, regresa al Panathinaikos catorce años después de su marcha en 2012, momento en el que puso fin a un largo periodo que comenzó en 1999.
En esa primera etapa Obradovic ganó con Panathinaikos cinco Euroligas (2000, 2002, 2007, 2009 y 2011), 11 Ligas y 7 Copas de Grecia.
Durante su etapa profesional, Obradovic ha dirigido al Partizan Belgrado (1991-1993), Joventut Badalona (1993-1994), Real Madrid (1994-1997), Pallacanestro Treviso (1997-1999), Panathinaikos (1999-2012), Fenerbahçe (2013-2020) y Partizan Belgrado (2021-2025).