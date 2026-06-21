La Albirroja no para y vuelve a entrenar este domingo en el Día del Padre

La próxima movilización de la Albirroja está prevista para este domingo desde las 10:15 de California (14:15 de Paraguay), nuevamente en las instalaciones del Spartan Soccer Complex de San José, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro comenzará a perfilar el equipo que buscará la clasificación a la siguiente fase del certamen.

Como es habitual en la planificación establecida por la FIFA, los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos a los medios de comunicación acreditados, permitiendo observar los movimientos iniciales del plantel y las primeras pistas sobre las variantes que analiza el entrenador.

La atención estará centrada especialmente en cómo Alfaro buscará reemplazar al suspendido Miguel Almirón, además de la evolución física de Ramón Sosa y Gustavo Caballero, quienes trabajan para llegar en las mejores condiciones al compromiso ante los australianos.

Con la confianza recuperada tras el triunfo frente a Turquía, Paraguay inicia una semana decisiva con la ilusión intacta de avanzar a la siguiente ronda y seguir escribiendo su historia en el Mundial 2026.