Selección Paraguaya
21 de junio de 2026 a la - 00:36

La Albirroja no para y vuelve a entrenar este domingo en el Día del Padre

La selección paraguaya no perderá el tiempo y vuelve a los trabajos
La selección paraguaya no perderá el tiempo y vuelve a los trabajos

La selección paraguaya continuará con su preparación de cara al decisivo encuentro frente a Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026 este domingo en el Día del Padre.

Por David Rolón

La próxima movilización de la Albirroja está prevista para este domingo desde las 10:15 de California (14:15 de Paraguay), nuevamente en las instalaciones del Spartan Soccer Complex de San José, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro comenzará a perfilar el equipo que buscará la clasificación a la siguiente fase del certamen.

La selección paraguaya se entrena pensando en Australia.
La selección paraguaya se entrena pensando en Australia.

Como es habitual en la planificación establecida por la FIFA, los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos a los medios de comunicación acreditados, permitiendo observar los movimientos iniciales del plantel y las primeras pistas sobre las variantes que analiza el entrenador.

La atención estará centrada especialmente en cómo Alfaro buscará reemplazar al suspendido Miguel Almirón, además de la evolución física de Ramón Sosa y Gustavo Caballero, quienes trabajan para llegar en las mejores condiciones al compromiso ante los australianos.

Con la confianza recuperada tras el triunfo frente a Turquía, Paraguay inicia una semana decisiva con la ilusión intacta de avanzar a la siguiente ronda y seguir escribiendo su historia en el Mundial 2026.