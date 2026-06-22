Arranca el draft NBA: Aday Mara puede estar en el top 15 y AJ Dybantsa apunta al número 1

"Este es el draft en el que hay más jugadores que pueden ser el número uno. Hay un nivel alto y mucha profundidad", detalló Jay Bilas, analista de baloncesto universitario para ESPN durante un panel de expertos previo al draft de la NBA de este martes.

La edición de esta temporada del draft tendrá lugar en el Barclays Center de Nueva York, hogar de los Brooklyn Nets de la NBA y de las New York Liberty de la WNBA. La primera ronda del draft será el martes 23 por la noche y la segunda ronda será el miércoles 24 por la noche.

Uno de los nombres propios es el pívot zaragozano de 21 años y 221 centímetros Aday Mara, campeón de la NCAA con Michigan Wolverines en la reciente temporada y posicionado para ser elegido en la primera ronda, alrededor del lugar 15 del draft.

"Es una anomalía. No es como Wembanyama, pero cómo se mueve y cómo juega es increíble. Su capacidad para hacer tapones es ridícula. No hace falta que sea el mejor del equipo, pero como jugador de rol es único por su envergadura", comentó Fran Fraschilla, comentarista de baloncesto universitario en ESPN.

Mara es uno de los pocos invitados a estar el día del draft en la 'green room' (habitación verde), un espacio reservado a los jugadores que apuntan a las primeras posiciones.

Aparte de Mara, España contará con jugadores como Sergio De Larrea, base del Valencia Basket, Baba Miller, mallorquín formado en la cantera del Real Madrid, y el maliense Bassala Bagayoko, jugador del Bilbao Basket.

Yaxel Lendeborg, dominicano-estadounidense y compañero de Aday Mara en el Michigan campeón de la NCAA, es otro de los jugadores que se espera que salgan elegidos en la primera ronda.

También buscará hacerse un hueco Karim López, proyectado entre las posiciones 10 y 20, que apunta a convertirse en el primer jugador nacido en México en ser escogido en una primera ronda del draft.

López se fue a los 14 años a jugar con el Joventut de Badalona, pasó por varios equipos catalanes y luego jugó en los New Zealand Breakers.

Entre las primeras posiciones destaca el alero AJ Dybantsa, de Brigham Young University (BYU) de Utah, que podría convertirse en el primer 'pick' número 1 de la historia de la universidad.

Acompañan a AJ Dybantsa com favoritos para ocupar las primeras posiciones del draft jugadores como el escolta Darryn Peterson (Kansas) o los aleros Cameron Boozer (Duke) y Caleb Wilson (North Carolina).

Los Washington Wizards tendrán la primera elección por tercera vez desde que empezó la era común del draft en 1966.

Las primeras diez elecciones quedan así: Washington Wizards, 1; Utah Jazz, 2; Memphis Grizzlies, 3; Chicago Bulls, 4; Los Angeles Clippers,5; los Brooklyn Nets entrenados por Jordi Fernández, 6; Sacramento Kings, 7; Atlanta Hawks, 8; Dallas Mavericks, 9; Milwaukee Bucks, 10.

Los New York Kknicks, flamantes campeones de la NBA 53, escogerán en la posición número 24.