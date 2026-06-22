El Olympiacos rescinde el contrato del francés Ntilikina

El galo, fichado el pasado mes de septiembre procedente del Partizan de Belgrado, no cumplirá así el contrato acordado con la entidad, el cual era de dos años, hasta el final de la temporada 2026/2027.

"El Olympiacos anuncia que ha terminado su relación con Frank Ntilikina, al que le agradecemos su contribución al equipo. Le deseamos lo mejor para el futuro y un éxito continuo en su carrera", dijo el equipo.

El jugador de 27 años y nacido en Bélgica, fue convocado por Francia para las siguientes ventanas de clasificación para el Mundial de 2027 que disputarán en el mes de julio.

Sin embargo, la Federación Francesa de Baloncesto (FFBB) informó que el jugador finalmente causará baja en la convocatoria por unos problemas físicos.

Elegido en el puesto número 8 del 'Draft' de la NBA en 2017 por los New York Knicks, el base no ha conseguido consolidarse en el baloncesto europeo en las dos últimas temporadas.

Reconocido como un gran defensor exterior, pasó siete temporadas en la liga estadounidense, donde tampoco consiguió cuajar en otros equipos como los Dallas Mavericks o los Charlotte Hornets.