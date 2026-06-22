Ibon Navarro visita las instalaciones del Estrella Roja, su nuevo club

A través de sus redes sociales, el conjunto serbio informó de que el entrenador vasco estaba de visita en Belgrado, donde aprovechó para conocer más sobre el club, asistiendo a lugares como el Mali Kalemegdan, la sede histórica del Estrella Roja, o su actual pabellón, el Aleksandar Nikolic.

"Ibon ha aprovechado un par de días en Belgrado para tener conversaciones con los directivos del club sobre los primeros acuerdos para la nueva temporada. Ha visitado el Mali Kalemegdan, el lugar donde todo comenzó, así como el pabellón de entrenamiento y las oficinas del club. También su lugar de trabajo en el pabellón Aleksandar Nikolic. ¡Bienvenido, entrenador, y mucha suerte!", publicó el club en 'X'.

Navarro terminó su vinculación con el Unicaja tras cuatro años y medio, en los que se convirtió en el entrenador más laureado de su historia, con siete títulos en su haber: dos Ligas de Campeones de la FIBA, dos Copas Intercontinentales, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

En Belgrado se reencontrará con el escolta estadounidense Tyson Carter, al que también dirigió durante una campaña en Málaga.

Su llegada al club coincide con la reciente incorporación de la leyenda serbia Milos Teodosic, anunciado como nuevo director deportivo del Estrella Roja.