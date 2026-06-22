Martynas Pocius sigue el camino de 'El Chacho' y abandona el Real Madrid

El lituano, exjugador 'merengue' del 2011 al 2013, regresó el pasado verano a la casa blanca como parte de la renovación en el organigrama de la sección y como hombre fuerte del director deportivo Sergio Rodríguez, que presentó su dimisión la pasada semana tras acabar la temporada sin títulos.

"Después de casi un año en el Real Madrid, he llegado a un acuerdo mutuo para rescindir mi contrato con el club. Ante todo, quiero expresar mi gratitud al presidente y a toda la organización del Real Madrid por la oportunidad de formar parte de un club tan prestigioso. Ha sido una experiencia de aprendizaje increíble que llevaré conmigo durante toda mi carrera", afirmó Pocius.

Señalado como uno de los grandes responsables en materia de fichajes, entre sus labores estaba el de ojeador internacional, especialmente en los jugadores de Estados Unidos.

Desde la NBA llegaron la pasada temporada jugadores como Chuma Okeke o Trey Lyles, los cuales podrían finalizar también su vinculación con el club blanco.

"A nivel personal, mi objetivo este año fue afrontar todo con integridad y ayudar a construir algo sostenible de lo que todos pudiéramos sentirnos orgullosos. Esto implicó crear relaciones sólidas, liderar con honestidad y hacer las cosas de la manera correcta cada día de forma constante. Estoy increíblemente orgulloso de todo el grupo: desde el cuerpo técnico y los jugadores hasta el personal técnico y nuestra dirección. Ha sido un placer formar parte de este equipo", continuó.

Asimismo, el lituano tuvo un sentido mensaje hacia Sergio Rodríguez, su principal valedor en el Real Madrid.

El canario, que se estrenó la pasada campaña como director deportivo en sustitución de Alberto Herreros, confió en Pocius como su mano derecha.

"Por último, quiero expresar mi más profunda gratitud hacia ti, Chacho. Tu invitación para unirme a este club y tu apoyo incondicional en mi crecimiento han sido invaluables para mí. Eres un líder extraordinario y deberías sentirte realmente orgulloso del trabajo realizado este año. Respeto profundamente tu determinación de mantenerte fiel a tu visión y a tus principios. Siempre te respaldaré, amigo mío", agregó.

Sólo un año después de la renovación en la cúpula de la sección, el Real Madrid deberá reestructurar de nuevo su organigrama, y ya hay rumores que apuntan al regreso de Juan Carlos Sánchez Lázaro para ponerse al frente.

En la vuelta también del italiano Sergio Scariolo al banquillo, el Real Madrid alcanzó las finales de la Supercopa, Copa del Rey y Euroliga, pero terminó el curso sin levantar ni un solo trofeo, algo que no sucedía en los últimos 16 años.

"¡Hala Madrid! Creo que nuestros caminos volverán a cruzarse", finalizó Pocius el comunicado.