Video: esto dice Santiago Peña sobre feriados por partidos de la albirroja en el Mundial

La Ley N° 7.544 de Paraguay faculta al Poder Ejecutivo a decretar hasta tres feriados adicionales por año por motivos de turismo, celebraciones u otros eventos. Además, estableció el 20 de junio como un nuevo feriado nacional oficial en conmemoración de la Jura de la Constitución Nacional de 1992.

Según argumentaron en su momento algunos de los legisladores cuando aprobaron la ley, esto se sancionó para que el Presidente de la República decrete los feriados en caso de que la Selección Paraguaya de Fútbol avance en el Mundial Fifa 2026 e incluso Santiago Peña ya utilizó el año pasado dos de estos feriados, decretando uno el 5 de setiembre, tras confirmarse la clasificación de la albirroja a la Copa del Mundo, y otro el 26 de diciembre, para extender los días libres por las fiestas de fin de año.

Ahora la albirroja logró un triunfo importante ante la selección de Turquía, con lo que quedó a un paso del avance a las llaves de la fase de eliminatorias directas, los dieciseisavos de final, por lo que a la salida del acto por conmemoración de la Constitución Nacional, fue consultado si decretaría feriado el viernes, día siguiente del duelo entre Paraguay y Australia.

“Este día jueves es realmente una gran incógnita. El partido va a empezar a las once de la noche, quiere decir que va a terminar ya en el día viernes. Por supuesto que sería una gran celebración y estoy seguro que muchos vamos a estar celebrando esa madrugada, dormiremos poco, pero te soy muy honesto, yo creo que no da para declarar feriado en este día”, puntualizó.

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“No da para declarar feriado”, dice Peña

Si bien aseguró que lo más probable es que no se declare feriado el viernes, Peña dijo que van a analizar la posibiblidad de ir declarando feriados a medida de que Paraguay avance en la competencia de fútbol, ya que sostuvo que el equipo de fútbol va a pasar a la siguiente fase.

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“Estaremos escuchando el sentir de los ciudadanos. Yo sí te quiero decir que yo creo que Paraguay va a clasificar a los dieciseisavos y yo creo que va a pasar ese partido, y va a jugar los octavos de final. Ahí quién sabe. Para eso fue justamente para que los ciudadanos, los compatriotas puedan celebrar. Realmente hemos tenido una suerte maravillosa que los dos últimos buenos partidos fueron en altas horas de los días viernes. Pero el viernes no, el viernes no. Yo yo creo que va a ser muy complicado, honestamente”, insistió.

Agregó que su decisión no se da por presión de los empresarios, quienes fueron los más reacios a que se declaren los feriados por la clasificación de la albirroja, sino porque busca un equilibrio en las decisiones.

Peña no buscará cambiar la Constitución, dice

Hoy se celebró el día de la jura de la Constitución Nacional con un acto en la sede del Archivo Nacional, con presencia de las autoridades del gobierno y algunos de los constituyentes de 1992.

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Peña resaltó que si bien se pone en los hombros de las autoridades el cumplimiento de la Constitución Nacional, en realiadad es una responsabilidad de todos, citando a Emilio Camacho, uno de los constituyentes de 1992 que participó del acto. Aprovechó para invitar a la ciudadanía al Archivo Nacional para visitar la muestra que se realiza en el marco de la celebración.

Dijo que en ese inicio de la era democráttica, luego del golpe de Estado a Alfredo Stroessner en 1989, había mucha esperanza, pero también muchas dudas, enormes enseñanzas, cosas que han funcionado, y otras cosas que todavía nos quedan por mejorar; sin embargo, al ser consultado sobre si buscará modificar la Constitución, respondió lo siguiente:

“El proponer cambios sobre la Constitución es un trámite legislativo, no es un trámite ejecutivo. También yo creo que esto es importante hablar con propiedad. Desde el Poder Ejecutivo no, yo creo que mira, a esta altura donde ya estamos a semanas de concluir ya tres años de este gobierno, no se ha hecho ni una mención a esto. Yo, de hecho, he dicho claramente que, así como dicta la Constitución, asumiré mi cargo de senador vitalicio. Me encantaría poder colaborar en ese rol tan importante que tiene el Parlamento", refirió.

Afirmó que ningún expresidente hasta ahora asumió como senador vitalicio, aunque se olvidó el caso de Juan Carlos Wasmosy y Mario Abdo Benítez, ambos que por mandato constitucional, son senadores vitalicios, pero el último no asumió, además de las excepciones de Fernando Lugo, quien fue destituido por un juicio político y Horacio Cartes, quien fue electo como senador activo, pero no logró asumir, al igual que Nicanor Duartte Frutos.

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“Yo creo que la Constitución hoy no requiere de una discusión más de lo que establece el texto constitucional”, concluyó Peña.