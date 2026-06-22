Trey Lyles se despide de Madrid: "Agradezco el amor que he recibido de los madridistas"

"Madrid ha sido genial, pero ha llegado la hora de descansar y recuperarse", dijo Lyles en su cuenta de Instagram.

El ala-pívot, en su primera experiencia en el baloncesto europeo, se erigió como uno de los líderes ofensivos del conjunto entrenado por Sergio Scariolo, con unos promedios de 13,5 puntos 4,5 rebotes y 15,1 de valoración por partido en la Euroliga.

El canadiense fue uno de los fichajes de campanillas del pasado verano. Tras 10 temporadas de la NBA, el que fuese número 12 del draft de la liga estadounidense en el año 2015 llegó al Real Madrid para ser uno de los referentes interiores 'merengues'.

En un año que ha terminado sin títulos en la casa blanca y, pese a los rumores sobre una posible renovación con el club, Lyles mandó un mensaje con sabor a despedida para la afición desde sus redes sociales.

"He vivido una gran experiencia. Agradezco el amor que he recibido de todos los madridistas", relató.

Pese a que el club aún no ha hecho oficial su salida, el canadiense, durante el vídeo, fue filmado en varios aeropuertos, dejando entrever que su futuro ya tendría nuevo destino.

Tras la salida en la cúpula de la sección de Sergio Rodríguez como director deportivo, el Real Madrid podría también realizar varios cambios en la plantilla, con jugadores que no tienen garantizado su contrato el próximo año.

Uno de ellos es el capitán Sergio Llull, toda una entidad en el club tras 19 años, cuyo contrato expira el 30 de junio.