82-101. El Mónaco vence a domicilio al París y se alza con su tercer título de liga

El duelo decisivo arrancó con dos triples de Sebastian Herrera y Nadir Hifi para dar la primera ventaja a los locales, si bien los pupilos de Manuchar Markoishvili reaccionaron con un parcial de 2-11 que devolvió la igualdad a un primer cuarto que Makoundou, con sus diez puntos, acabó decantando del lado de los monegascos (24-27).

El equilibrio entre el París y el Mónaco se convirtió en la tónica dominante también durante el segundo acto. Tanto fue así que, tras firmar un 28-28 en anotación, ambos conjuntos mandaron la final al descanso con un ajustado 52-55 que dejó el partido muy abierto de cara al segundo tiempo.

Tras el intermedio, el París tomó la delantera gracias a un parcial de 13-6 que el cuadro que dirige el joven alemán Julius Thomas supo gestionar para neutralizar los 21 puntos de Blossomgame y cerrar la tercera manga ocho arriba, su máxima ventaja del encuentro (81-73).

A pesar de verse por detrás en el marcador, el Mónaco no se desconectó, metió una marcha más y, con un demoledor parcial de 12-0, logró recuperar el mando nada más iniciarse el último cuarto. En adelante, los de Markoishvili consolidaron su juego para imponerse con superioridad en el último asalto y proclamarse campeones de liga.

El combinado del Principado estuvo liderado por el ala-pívot estadounidense Jaron Blossomgame, que anotó 27 puntos, y secundado por los franceses Juhann Begarin (18 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias) y Yoan Makoundou (14, 3 y 1). Por su parte, el francés Elie Okobo batió el récord de asistencias en las finales de la liga francesa tras repartir un total de 15.