El Valencia de Montero huele el título; el Barça de Laprovittola apela a la épica

En la cuarta final liguera de su historia, la segunda consecutiva, el conjunto entrenado por Pedro Martínez está a un paso de ganar por segunda vez la título, como ya logró en el curso 2016-2017, también bajo la dirección del preparador catalán.

Los 'taronja' llegan al cuarto partido con el viento a favor. No sólo por cómo respondieron a la primera derrota de la serie (112-113) con dos triunfos consecutivos (102-75 y 80-88), sino por la sensación de dominio en el juego, superioridad física y frescura ante un rival más veterano, con menos gasolina y fondo de armario.

A lo largo de los primeros tres partidos, el Valencia Basket ha mandado en el marcador durante 102 minutos y 41 segundos, mientras que el Barça ha estado en ventaja durante 11 minutos y 15 segundos.

Y aun así, quitando la enorme diferencia que hubo en el segundo partido, el equipo entrenado por Xavi Pascual venció el primero en la prórroga tras mucho remar, y murió en la orilla en el tercer duelo, después de empatar una máxima desventaja de 18 puntos en apenas seis minutos entre el tercer y el último cuarto.

Ese es el principal argumento del Palau Blaugrana para creer que es posible forzar el desempate, soñar con un título que entierre dos años en blanco e inaugure una nueva etapa a partir de este verano, con la salida anunciada de Pascual y la renovación de la mayor parte del plantel. Muchos tendrán este miércoles la última función ante su público.

Para aspirar a la victoria, el Barça deberá acercarse a los 19 triples de 38 intentos del primer partido, récord histórico en las eliminatorias de la Liga Endesa, subir al máximo la dureza en los contactos y limitar todo lo posible las transiciones de su rival. Y en el caso 'taronja', bastará con mantener el listón y contener las rachas de Darío Brizuela, Will Clyburn o el argentino Nico Laprovittola.

Asimismo, el cuadro azulgrana necesita más de su teórico líder exterior, Kevin Punter, que tras firmar 14 puntos y 4 asistencias en el estreno, se ha quedado en 2 puntos y 1 asistencia, y en 5 y 1, en los dos encuentros posteriores.

Una producción que contrasta con la estrella del Valencia Basket, el escolta Jean Montero, que va camino del MVP con una media de 24 puntos y 6,3 asistencias en la final. El dominicano lidera a un equipo que, pese a su menor experiencia, ha demostrado que no se achanta ni renuncia a su vertiginosa esencia en las grandes citas.

Además, la hemeroteca le sonríe. De los 12 precedentes en que un equipo se situó con un 2-1 en la final y el factor cancha a favor, cinco concluyeron con un 3-1, seis con un 3-1 y sólo una vez con una remontada 2-3, el triple ganador de Alberto Herreros para el Real Madrid contra el entonces TAU Cerámica en el curso 2004-2005.

Por último, el Barça contará con la duda de Juani Marcos por un esguince de tobillo que le apartó del último partido, y Xabi López-Arostegui no estará disponible en el Valencia Basket, que lidiará con una distracción externa: Sergio de Larrea se presenta al 'draft' de la NBA, donde aspira a ser elegido en primera ronda.