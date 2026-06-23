Los Miami Heat lo apuestan todo por el anillo de la mano de Antetokounmpo

La cadena ESPN adelantó anoche la llegada del griego a Miami, junto con su compañero en los Milwaukee Bucks Bobby Portis, en un traspaso en el que los Heat se desprendieron de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del 'draft'.

Un alto precio, pero necesario para hacerse con una súper-estrella capaz de replicar él sólo todas las facetas del juego -puntos, rebotes y defensa- que aportaban las piezas sacrificadas.

Antetokounmpo, campeón de la NBA con los Bucks en 2021, promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los encuentros por lesiones.

El astro heleno llega a Miami con un año de contrato y una opción de jugador para ampliarlo una segunda temporada, tras más de doce meses de culebrón sobre su futuro desde que solicitara formalmente su salida de Milwaukee el pasado verano

Con su fichaje, los Heat buscarán salir de la temida zona media de la NBA en la que nadan desde que alcanzaron las finales en 2023, una situación que se agravó con la salida de Jimmy Butler en febrero de 2025, y que acabó con la franquicia perdiéndose este año los 'playoffs' por primera vez en seis temporadas.

El griego, de 31 años, formará una dupla interior de terror junto a Bam Adebayo, que ha sido elegido seis veces en uno de los mejores quintetos defensivos de la liga y posee amplia capacidad anotadora, como demostró con sus 83 puntos contra los Washington Wizards el pasado marzo.

Adebayo cerró el último año con promedios de 20 puntos y 10 rebotes por partido, y fue uno de los pocos jugadores que se salvó en un año desastroso para los Heat, eliminados en primera ronda del 'play-in' por los Charlotte Hornets

Aunque su posición natural es la de pívot, Bam se mueve principalmente fuera de la pintura y tiene un gran rango desde el perímetro, lo que muestra una sintonía ideal con el juego físico y más próximo al aro de 'Anteto'.

El resto de titulares previsibles son Norman Powell, Andrew Wiggins y Davion Mitchell, también con buena capacidad de tiro de 3.

Sin embargo, el principal motivo de preocupación para los Heat pasará a ser una de sus armas fuertes el último año: la profundidad de banquillo.

Si bien terminaron la pasada temporada como el cuarto mejor equipo en ese área, gracias a Jaquez Jr, que fue segundo en la votación al mejor suplente del año, el desembolso realizado por Antetokounmpo ha debilitado a la segunda unidad.

Un banquillo liderado por Bobby Portis, Nikola Jovic, Simone Fontecchio o Pelle Larsson no parece temible para luchar en la Conferencia Este, por lo que no sería raro que los Heat se muevan en el verano en busca de algún generador de juego.

No obstante, todos ellos son buenos tiradores, lo que sigue en la línea del fichaje del griego.

La llegada de Antetokounmpo no es garantía de éxito para la franquicia de Florida, que el año pasado acabó décima en la Conferencia Este con un balance de 43 victorias y 39 derrotas y deberá mejorar mucho sus números para ser campeón.

Aunque el entrenador, Erik Spoelstra, encontró la tecla en ataque, ofreciendo a uno de los equipos más entretenidos de ver de la NBA, que acabó con el segundo mayor registro anotador de la liga, no logró lo mismo en defensa, apartado donde los Heat fueron el noveno peor equipo.

A ello se suma el progreso esperable del resto de equipos en el Este, empezando por los actuales campeones, los New York Knicks.

Además, los Detroit Pistons o los Clevelands Cavaliers, con núcleos más jóvenes, buscarán consolidarse en lo alto de la tabla, mientras que los Boston Celtics o los Indiana Pacers podrán contar desde el inicio del año con Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, tras las lesiones de ambos en el tendón de Aquiles.

Los Celtics fueron precisamente otro de los grandes interesados en Antetokounmpo y llegaron a ofrecer a Jaylen Brown a cambio, según ESPN, pero los Bucks acabaron decantándose por la oferta de los Heat, que esta vez sí lo apostaron todo por el anillo.

En los últimos años, nombres como Kevin Durant o el propio Damian Lillard, antes de recalar en Milwaukee, estuvieron en la agenda de la franquicia de Florida, que era reacia a hipotecar su futuro a cambio del paso final.

Con Antetokounmpo, Miami no solo cierra una herida de años en los despachos, sino que recupera de golpe su condición de legítimo aspirante al anillo.