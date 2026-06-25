Jean Montero desliza su adiós: "Aunque los caminos se separen, os tendré en el corazón"

"He dado lo que tenía, por el club, por todos ustedes y por el amor a este deporte. Valencia siempre va a estar en mi corazón y aunque los caminos a veces se tengan que separar siempre va a estar es mi corazón", apuntó emocionado Montero, al que los seguidores habían reclamado insistentemente que se quedara en el club.

El exterior dominicano de 22 años, MVP de la final de la ACB, tiene contrato con el club 'taronja' hasta 2028 pero ha recibido propuestas de algunos de los clubes más poderosos de Europa como el Olympiacos, ganador de la última Euroliga.