El Manresa, al grupo de la muerte con Mónaco; La Laguna y Burgos, con viajes exigentes

Los catalanes, los peores parados del sorteo, además de estar junto al Mónaco, también estarán con el nuevo proyecto de Roma, que cuenta Luka Doncic entre sus impulsores, y el nuevo proyecto del PAOK de Salónica con el italiano Andrea Trinchieri de entrenador.

Les acompañarán el Ratiopharm Ulm alemán y el Lietkabelis lituano, dos habituales en la Eurocopa, y el recién llegado Balkan Botevgrado búlgaro. Por si fuera poco, también estará el Bahcesehir turco, que se quedó a las puertas de jugar la pasada final.

Por su parte, los canarios, que se estrenan en la Eurocopa tras diez temporadas en la Liga de Campeones, estarán junto al Türk Telekom Ankara turco, el Cluj-Napoca rumano, la Reyer Venecia italiano, la Maxima Roma italiano, el Siauliai lituano, el London Lions inglés y los Skyliners de Frankfurt alemán.

Otro equipo español que se estrena en la Eurocopa, el Recoletas Salud Burgos, estará encuadrado junto al Le Mans francés, el Hapoel Jerusalén israelí, el Cedevita Olimpia esloveno, el Tortona italiano, el Aris de Salónica griego, el Rostock Seawolves alemán y el Riga Zelli letón.

La competición arrancará el próximo 29 de septiembre y el calendario está previsto que se publique en las próximas horas a través de los canales oficiales de la Euroliga.