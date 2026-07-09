Los Raptors congelan el traspaso de Kawhi Leonard a la espera de investigación de la NBA

Ambas franquicias acordaron a finales de junio intercambiar a Leonard por Brandon Ingram, Gradey Dick y cuatro selecciones del 'draft, pero antes de completarse, la NBA informó a los Raptors que serían responsables de cualquier resultado potencial de la investigación contra el jugador.

"En vista de esto, esperaremos hasta que la investigación de la liga se complete. Los Raptors siguen ansiosos por traer de vuelta a Kawhi a Toronto y esperan con interés una resolución rápida para nuestros jugadores, nuestra organización y nuestros aficionados", trasladaron los canadienses en un comunicado recogido por la cadena ESPN.

La NBA abrió la investigación el pasado septiembre, después de que varios medios reportasen que Leonard había firmado un contrato por 28 millones de dólares con la empresa Aspiration, parcialmente financiada por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, para eludir el límite salarial.

El acuerdo con Aspiration, una empresa ahora en quiebra que patrocinó al equipo, se firmó en 2022, nueve meses después de que Leonard firmase una renovación por cuatro años con la franquicia angelina.

En otro comunicado, los Clippers aseguraron este jueves que habían "cooperado plenamente" con la NBA durante las pesquisas y negaron que canalizaran dinero a Leonard a través de Aspiration.

"Como muchos inversores sofisticados, instituciones financieras y socios comerciales, fuimos víctimas de un fraude iniciado por Joe Sanberg (cofundador de Aspiration), quien ha sido condenado y sentenciado a 14 años de prisión", avisaron.

Aunque sigue perteneciendo a los Clippers, Leonard acudió esta semana a la ceremonia de retirada de su excompañero en los Raptors Kyle Lowry, junto al que consiguió el primer anillo de la franquicia canadiense en 2019.

El traspaso de Leonard a los Raptors suponía el regreso del MVP de las finales de ese año y el hombre que se convirtió en una leyenda viva para los aficionados de Toronto.