De Larrea deslumbra en la Summer League de la NBA con 16 puntos y 12 asistencias

El joven español, de 20 años, fue el auténtico director del juego de los Mavericks, y, además de repartir doce asistencias, mostró personalidad para asumir responsabilidades en los momentos decisivos, anotó dos triples importantes y manejó el ritmo del encuentro con la madurez de un jugador mucho más experimentado.

"Sergio el doble-doble", escribió el club en sus redes sociales, donde lo destacaron como el mejor jugador del partido.

Su actuación supone un paso adelante respecto a sus primeros compromisos en la Summer League. En su debut ya había dejado detalles de su talento con 9 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, pese a sufrir un golpe en la pierna en los primeros minutos que no le impidió completar el encuentro. Partido a partido ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en una de las notas más positivas del conjunto texano durante el torneo.

También forman parte de la expedición de Dallas los españoles Jorge y Guillermo Díaz Graham. Los gemelos han contado hasta el momento con una participación más reducida y continúan acumulando minutos y experiencia en una plantilla con un amplio grupo de jugadores en busca de hacerse un hueco en la franquicia.

La representación española en los Mavericks se completa con Santi Aldama, aunque el ala-pívot canario no participa en el torneo estival ya que, tras consolidarse como una pieza importante en la NBA, el internacional español centra su preparación para la próxima temporada.

Así, con su exhibición frente a Memphis, De Larrea se convirtió en el principal protagonista de la representación española en Las Vegas y en uno de los jugadores más destacados de la jornada del torneo de verano de la NBA.