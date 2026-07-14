Clásico europeo que vale una final

Desde que se conoció en diciembre el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia en semifinales sería una especie de final anticipada: la actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018; dos de las grandes estrellas: Kylian Mbappé y Lamine Yamal, frente a frente; una oposición de estilos con el título como único objetivo.

“No es exagerado hablar de final anticipada”, declaró el seleccionador español Luis de la Fuente. Luego dio muestra de esa confianza que tiene la Roja: “Siendo conscientes de su gran potencial, pero también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales”, dijo en relación con la Eurocopa 2025 y la Liga de Naciones del año pasado.

Si bien esos dos últimos precedentes fueron favorables a la Roja, España perdió en el único enfrentamiento entre ambos en un Mundial. Fue en 2006, en los octavos de final del Mundial de Alemania, recordado sobre todo porque un diario deportivo español tituló en la previa “Vamos a jubilar a Zidane” y la que acabó eliminada fue España.

2do equipo más goleador contra la mejor defensa

En Arlington, son los Bleus los que aportan a los principales pistoleros, con Mbappé igualado en la pelea por la Bota de Oro con Messi (8 goles ambos) y Dembélé con cinco. Durante todo el torneo, el equipo de Didier Deschamps ha mostrado un poder de pegada casi sin parangón: 16 goles en 6 partidos, sólo superado por Argentina (17).

España, por su parte, basa su fortaleza en una defensa de hierro (sólo un gol concedido) y un juego de equipo, incluida la aportación desde el banquillo, que se opone a las individualidades francesas. Frente a los superpoderes ofensivos de Francia, apuesta a su criptonita, Lamine Yamal, que hace dos años ya le marcó a Francia y se convirtió en el jugador más joven en anotar en una Eurocopa. AFP

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Mbappé contra Yamal

* Kylian Mbappé ha marcado 8 goles en el Mundial 2026. Solo se ha quedado sin batir la portería contraria en uno de sus 6 encuentros en el torneo, en el 1-4 a Noruega, en el que repartió dos asistencias. En el resto ha anotado, con 2 goles a Senegal, 2 a Irak, 2 a Suecia, 1 a Paraguay y 1 a Marruecos. Ahora se mide a España, con la que se ha enfrentado en 4 ocasiones con 3 derrotas y 2 goles. Será la referencia ofensiva francesa.

* La expectativa de Lamine Yamal. Ya olvidada la lesión, ya con el rodaje necesario, cada vez a más en este Mundial 2026, las expectativas se disparan en torno a Lamine Yamal, aunque aún no ha expresado todo su nivel, su desborde y su condición decisiva en esta competición. Tiene muchas ganas de demostrarlo el extremo, pura ambición y liderazgo en la selección española para ser campeón del mundo. Hasta ahora ha marcado un solo gol. No ha dado ninguna asistencia. Hoy, más que nunca, necesita España su esplendor. EFE

¿Primer DT con 3 finales?

* Francia jugará su tercera semifinal consecutiva, siendo la tercera selección que lo consigue, luego de Alemania (dos veces: 1982-1990 y 2002-2014) y Brasil (1994-2002). Alemania pudo alcanzar tres finales seguidas, pero logrando solo un título (en Italia 90). Brasil también jugó tres finales seguidas, consagrándose en USA 94 y en Corea/Japón 2002.

* Didier Deschamps podría convertirse en el primer seleccionador en jugar tres finales, 2018 (campeón) y 2022 (vice), aunque el seleccionador francés tira de modestia para tratar de explicar cómo lo ha conseguido. “Supongo que porque tengo buenos jugadores... y porque tampoco debo estar haciendo mal mi trabajo”.

* El italiano Vittorio Pozzo es el único entrenador en la historia que ha ganado 2 veces el Mundial. Con la Azzurra se coronó en Italia 1934 y en Francia 1938.