El interior David N'Guessan, cuarto fichaje del FIATC Girona

N'Guessan, de 26 años y 206 centímetros, se ha comprometido con el Girona por una temporada tras militar en el Basketball Löwen Braunschweig, con el que ha promediado 14,1 puntos, 6,5 rebotes y 1,2 asistencias por encuentro en la liga alemana.

Esta última temporada el neerlandés también ha promediado 14 puntos, 8 rebotes, 1,7 asistencias por encuentro en la Eurocopa, precisamente la competición que acogerá el debut europeo del equipo de Moncho Fernández.

N'Guessan creció en el baloncesto universitario de Estados Unidos (Virginia Tech Hokies y Kansas State Wildcats) y es internacional con la selección de Países Bajos.

El director deportivo, Fernando San Emeterio, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que N'Guessan destaca "por su alto nivel de energía y actividad y por la capacidad que tiene para correr en la pista tanto en ataque como en defensa".

"Encaja perfectamente con el estilo de juego del equipo, con posesiones rápidas y una defensa proactiva y agresiva, y aportará mucho", ha anticipado San Emeterio.

También ha señalado que ofrecerá variables tácticas por su versatilidad, porque puede jugar como ala-pívot y como pívot, al tiempo que ha puesto de relieve que es un jugador "aún joven y con un amplio margen de mejora".

Es la cuarta cara nueva del proyecto después de los exteriores Isaac Vázquez y Andrzej Pluta y del también interior Aljaz Kunc.