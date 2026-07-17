El dominicano Chris Duarte seguirá en España dos campañas más al fichar por Baskonia

El exterior de 29 años acumula más de 150 partidos en la NBA, donde se estrenó con Indiana Pacers en la campaña 2021-2022.

Sacramento Kings o Chicago Bulls han sido otros dos equipos que le reclutaron tras ser elegido en el puesto 13 del 'draft' de la liga norteamericana.

En el Unicaja ha promediado 11,4 puntos y 2,9 asistencias en Liga Endesa y 9,5 puntos y 1,9 asistencias en la Champions de la Fiba, aunque en la última época de la competición el club andaluz le abrió un expediente y le apartó de su disciplina.

Este jueves el propio Unicaja hizo público el acuerdo que había alcanzado con Duarte para rescindir el contrato que unía a ambas partes.

El dominicano es una estrella en su país y con su selección y ante Estados Unidos y Nicaragua acumuló 29 puntos y 12 rebotes en la fase clasificatoria para el Mundial.

Para el club vitoriano, Duarte es “un jugador con físico, capacidad anotadora y potencia”.