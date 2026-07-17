El Dubai aprovecha la crisis del Mónaco y ficha a Élie Okobo

Considerado como uno de los grandes talentos ofensivos de la Euroliga, el internacional galo abandona el Mónaco después de cuatro temporadas, afectado por una grave crisis económica, que llevarán al equipo de El Principado a no disputar la máxima competición continental el próximo curso.

Capaz de jugar como director de juego o como escolta, Okobo, de 28 años, fue pieza clave en el conjunto monegasco, que alcanzó dos Finales a Cuatro de la Euroliga y ganó tres ligas francesas.

El pasado curso promedió 11,2 puntos y 4,9 asistencias en la Euroliga y 17 puntos y 4,5 asistencias en la liga de su país.

Tras debutar con el JSA Bordeaux en 2014 y jugar en el Pau-Orthez de 2015 a 2018, el jugador probó suerte en la NBA de 2018 a 2020 en las filas de los Phoenix Suns. En 2021 regresó a Francia para jugar una temporada en el Asvel Lyon-Villeurbanne, antes de fichar por el Mónaco.

Okobo se unirá a su compañero en el Mónaco, el estadounidense Jaron Blossomgame, que también oficializó hace unos días su arribo al equipo emiratí.