El estadounidense Jonathan Motley ficha por el Estrella Roja

El interior procede del Hapoel IBI Tel Aviv, donde a las órdenes de Dimitris Itoudis, ha promediado 8,3 puntos y 2,4 rebotes en la Euroliga, casi siempre partiendo desde el banquillo.

Con experiencia en la NBA, llegó al baloncesto europeo en 2021 para jugar en las filas del Lokomotiv Kuban ruso. En sólo un año destacó y fichó por el Fenerbahce, donde permaneció de 2022 a 2024.

Tras estos dos últimos cursos en Tel Aviv, ahora tendrá su primera experiencia en Serbia, donde además coincidirá con su compañero en el Hapoel Chris Jones, fichado también por el Estrella Roja.

Las incorporaciones de Motley y Jones se suman a la del escolta alemán David Krämer, en su caso procedente del Real Madrid, como sello del nuevo proyecto liderado por el técnico vitoriano.