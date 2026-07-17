El Real Madrid ficha al francés Luwawu-Cabarrot, máximo anotador de la ACB

El internacional francés procede del Kosner Baskonia, donde en su última temporada en la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español), se consagró como el máximo anotador con 18,7 puntos por partido.

"El Real Madrid C. F. y Timothé Luwawu-Cabarrot han alcanzado un acuerdo por el que el alero, procedente del Kosner Baskonia, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", indicó en el comunciado.

El francés deja el Baskonia tras dos temporadas en Vitoria en las dio un gran salto en anotación y liderazgo de la primera a la segunda temporada y con el club vasco disputó un total de 133 partidos: 3 en Copa del Rey, 68 de Liga Endesa y 62 en Euroliga, con un título de Copa del Rey.

Esta última temporada promedió 18,2 puntos, 3,4 rebotes y 16,4 créditos de valoración en la competición continental.

En la ACB firmó 18,1 puntos y 16,6 de valoración entre Copa del Rey y Liga Endesa, lo que le sirvió para conseguir el título de máximo anotador de la competición y fue incluido en el mejor quinteto.