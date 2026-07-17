Sergio de Larrea se exhibe con 14 asistencias en el triunfo de Dallas sobre OKC

De Larrea no estuvo acertado de cara a canasta y se quedó en solo dos puntos, con un 1 de 8 en tiros de campo, pero rozó el doble-doble con 14 asistencias y 9 rebotes.

Junto a él, en el quinteto de los 'Mavs' repitió el pívot canario Jorge Díaz Graham, que aportó 7 puntos y 5 rebotes, además de tres tapones y dos robos.

Su hermano Guillermo fue suplente, pero sumó 6 puntos y 3 rebotes a la victoria de Dallas en este duelo de la Summer League disputado en Las Vegas.

De Larrea fue elegido con el número 25 del último draft de la NBA, mientras que los hermanos Díaz Graham fueron el primer y tercer seleccionado, respectivamente, del draft internacional de la G League, ambos por los Texas Legends, el filial de los Mavericks.