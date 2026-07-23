La rivalidad Caitlin Clark-Paige Bueckers llega al escenario del All-Star WNBA de Chicago

El All-Star de la WNBA se disputará en dos pabellones.

El evento arrancará el viernes en la Wintrust Arena, casa de las Chicago Sky, mientras que el sábado se jugará el partido de las estrellas en el United Center, casa de los Chicago Bulls y estadio más grande de la NBA con sus más de 20.000 asientos.

Será una oportunidad para ver de cerca a Caitlin Clark, estrella de las Indiana Fever y primera elección absoluta en el draft de 2024, y Paige Bueckers, que fue elegida con el número uno en 2025 y fue novata del año en el último curso con las Dallas Wings.

Los dos equipos del All-Star 2026 han sido elegidos por dos directoras generales honorarias como Cynthia Cooper y Teresa Weatherspoon, leyendas absolutas de la WNBA que sustituyen el clásico formato de capitanas‑jugadoras.

Cooper, leyenda de las Houston Comets, encabeza uno de los banquillos y ha construido un grupo muy marcado por el talento exterior de Paige Bueckers y el peso interior de A'ja Wilson y Breanna Stewart.

En el lado de Weatherspoon, icono de las New York Liberty y del baloncesto FIBA de los 90, el foco se concentra en Caitlin Clark como generadora principal, acompañada por Kelsey Mitchell y Aliyah Boston para completar un núcleo de Indiana Fever que llega en bloque al All-Star.

También formará parte del partido una ex de las Chicago Stars como Angel Reese, que milita ahora en Atlanta y que fue protagonista de una intensa rivalidad del 'Mid-West' con Caitlin Clark en su etapa en la Ciudad del Viento.

El aperitivo tendrá lugar el viernes, con un concurso de triples que reúne a Rhyne Howard (Atlanta Dream), cuatro veces All-Star, Marina Mabrey (Toronto Tempo), Azzi Fudd (Dallas Wings), Bridget Carleton (Portland Fire), Natisha Hiedeman (Seattle Storm) y Janelle Salaün (Golden State Valkyries).

El formato mantiene la esencia clásica del desafío de triples, pero incorpora un guiño a la modernidad con los denominados tiros 'from de logo', o sea desde lalrga distancia.