El pívot argentino Juan Fernández deja el FIATC Girona para jugar en Carolina del Sur

Fernández cambia la Liga Endesa por la liga universitaria estadounidense a los 23 años y después de 122 partidos en la competición española repartidos en cinco temporadas.
Debutó en la ACB con el Fuenlabrada, luego militó en el Río Breogán y llegó al pabellón de Fontajau hace dos años, después de ser incluido en el mejor quinteto joven de la competición.
En el FIATC Girona ha disputado 48 partidos y la pasada campaña, marcada por una lesión que lo mantuvo casi cuatro meses de baja, promedió 7,6 puntos, 4,4 rebotes, 1,1 asistencias, 9,8 créditos de valoración y 19 minutos en 20 encuentros.