Básquetbol
05 de agosto de 2026 a la - 14:25

El pívot argentino Juan Fernández deja el FIATC Girona para jugar en Carolina del Sur

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Girona (España), 5 ago (EFE).- El FIATC Girona español ha confirmado este miércoles la baja del pívot argentino Juan Fernández, una salida que ya se daba por sentada después de que la Universidad de Carolina del Sur anunciara la incorporación del jugador el pasado 15 de junio.

Por EFE

Fernández cambia la Liga Endesa por la liga universitaria estadounidense a los 23 años y después de 122 partidos en la competición española repartidos en cinco temporadas.

Debutó en la ACB con el Fuenlabrada, luego militó en el Río Breogán y llegó al pabellón de Fontajau hace dos años, después de ser incluido en el mejor quinteto joven de la competición.

En el FIATC Girona ha disputado 48 partidos y la pasada campaña, marcada por una lesión que lo mantuvo casi cuatro meses de baja, promedió 7,6 puntos, 4,4 rebotes, 1,1 asistencias, 9,8 créditos de valoración y 19 minutos en 20 encuentros.