Básquetbol
05 de agosto de 2026 a la - 10:30

El uruguayo Joaquín Rodríguez: Savignani ha sido clave para venir a Gran Canaria

Imagen sin descripción

Las Palmas de Gran Canaria, 5 ago (EFE).- El exterior uruguayo Joaquín Rodríguez, nuevo fichaje del Club Baloncesto Gran Canaria, reconoció este miércoles que la presencia del entrenador brasileño Bruno Savignani "ha sido una de las claves" para fichar por el conjunto claretiano, puesto que es un técnico con el que coincidió en el Betis y "sacó lo mejor" de sí mismo.

Por EFE

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras llegar a la isla, el ex del Casademont Zaragoza destacó que Savignani es un profesional que "siempre busca sacar lo mejor de quienes le rodean" y sobre el que debe haber máxima confianza para lograr el objetivo de regresar a Liga Endesa.

Sobre su aportación a la entidad amarilla, Rodríguez dijo que es capaz de ayudar con su "actitud y ganas", ya sea en ataque, defensa, circulación de balón o en ser una referencia anotadora, una misión que adquiere en "un momento muy bonito y bueno" de su carrera profesional.

El uruguayo, que arriba con "mucha emoción y ganas de afrontar este reto tan importante", ha recordado que Primera FEB es una liga "muy competitiva" y será clave "estar a la altura" de una competición en la que "cualquiera puede ganar a cualquiera".

"No es fácil este reto que tenemos en una liga tan dura, pero también habla del Gran Canaria cómo seduce a jugadores de altísimo nivel para venir a la isla", concluyó.