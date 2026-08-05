El uruguayo Joaquín Rodríguez: Savignani ha sido clave para venir a Gran Canaria

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras llegar a la isla, el ex del Casademont Zaragoza destacó que Savignani es un profesional que "siempre busca sacar lo mejor de quienes le rodean" y sobre el que debe haber máxima confianza para lograr el objetivo de regresar a Liga Endesa.

Sobre su aportación a la entidad amarilla, Rodríguez dijo que es capaz de ayudar con su "actitud y ganas", ya sea en ataque, defensa, circulación de balón o en ser una referencia anotadora, una misión que adquiere en "un momento muy bonito y bueno" de su carrera profesional.

El uruguayo, que arriba con "mucha emoción y ganas de afrontar este reto tan importante", ha recordado que Primera FEB es una liga "muy competitiva" y será clave "estar a la altura" de una competición en la que "cualquiera puede ganar a cualquiera".

"No es fácil este reto que tenemos en una liga tan dura, pero también habla del Gran Canaria cómo seduce a jugadores de altísimo nivel para venir a la isla", concluyó.