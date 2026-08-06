El FIATC Girona ficha a Mac McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA

McClung, de 27 años y 1,89 metros, ha firmado por una temporada y llegará al pabellón de Fontajau procedente de los Chicago Bulls y su equipo vinculado de la G League, los Windy City Bulls.

La temporada pasada promedió 29,5 puntos, 3,5 rebotes, 7,6 asistencias y 28,6 créditos de valoración por partido en la liga de desarrollo, y rompió el récord de puntos de los Windy City Bulls, con 59.

Es el máximo anotador de la historia de la G League y también ha sido dos veces MVP, en 2024 con los Osceola Magic y este mismo 2026, además de ser 'rookie' del año en 2022 con los South Bay Lakers.

A nivel internacional es conocido porque ganó el concurso de mates de la NBA en 2023, 2024 y 2025. Es el primer jugador de la historia que encadena tres victorias en dicho concurso.

Ha formado parte de Los Angeles Lakers, los Chicago Bulls, los Golden State Warriors, los Philadelphia 76ers, los Orlando Magic y los Indiana Pacers -y sus respectivos equipos de la G League-, y también es internacional con Estados Unidos.

El director deportivo, Fernando San Emeterio, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que la principal característica de McClung es su "capacidad anotadora" y que también destaca como generador de juego.

"Es un muy buen pasador, a partir de la atención que despierta en las defensas y su habilidad para romperlas. Ahora el reto es trasladar todo este potencial al baloncesto europeo, porque aún no ha jugado nunca aquí", ha admitido San Emeterio.

También ha señalado que es un jugador "muy competitivo" que ha mostrado "una predisposición absoluta" para dar su primer paso en Europa de la mano del Girona.