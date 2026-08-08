Enes Kanter y Royce White se declaran elegibles para la WNBA, la Liga femenina

A sus 34 años y tras casi cuatro temporadas alejado de las pistas, Kanter sorprendió con un mensaje publicado a través de sus redes sociales: "Tras una cuidadosa consideración y revisión de las actuales directrices de elegibilidad, estoy declarándome oficialmente un prospecto de la WNBA", dijo.

"Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA. Mi equipo y yo hemos examinado cuidadosamente los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco regulatorio en torno a la autoidentificación y la inclusión. Basado en las directrices actuales, puedo y me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027", afirmó.

Pese a la controversia y polémica que genera el anuncio, Kanter aseguró que no se trata de una "burla" o una "falta de respeto", por lo que espera una respuesta positiva de la liga.

"Sé que mi presencia en la cancha generará opiniones fuertes. Definitivamente no estoy aquí para burlarme, ridiculizar o faltar al respeto a ninguna comunidad o elección personal. Simplemente estoy pidiendo que las reglas actuales se apliquen de manera igualitaria a todos. Mi equipo y yo estamos preparados para asegurar que estas directrices se apliquen de manera igualitaria, consistente y sin excepciones, y espero con interés que la WNBA honre sus principios declarados", finalizó.

Por su parte, White también manifestó en la cadena Fox News su deseo de presentarse al sorteo de la WNBA, tras autodeclararse como "mujer" y "transgénero".

"Soy transgénero. Soy mujer. A veces me identifico como mujer para el baloncesto, el baloncesto profesional, así que también me presentaré al draft de la WNBA en 2027", anunció.

Elegido en el puesto 12 del Draft de la NBA en 2012 por los Houston Rockets, solo disputó tres partidos en el baloncesto profesional estadounidense durante su carrera.

Después de su anuncio, White desafió a la WNBA a que emitiera un comunicado en contra de su declaración: "Creo que la WNBA podría pronunciarse y hacer una declaración definitiva sobre los hombres con un par de pelotas que juegan en la Asociación Femenina".

Tras hacer público el mensaje, el jugador de 35 años advirtió que podría emprender acciones legales en caso de que su petición sea rechazada.

"Lo digo abiertamente. No quiero ser discriminado. Quiero un trato justo. Soy un joven negro, con la esperanza de ser senador de los Estados Unidos, que desearía tener una oportunidad justa para participar como atleta que a veces se identifica como mujer transgénero", aseveró.

"Vamos a tener que librar una gran batalla legal por discriminación si no puedo jugar", agregó.

Elegido en el puesto 3 del Draft de la NBA en 2011 tras formarse en la cantera del Fenerbahce turco y en Estados Unidos, vistió las camisetas de los Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks Portland Trail Blazers, Portland Trail Blazers y Boston Celtics, en dos etapas distintas.

Sus comentarios y acciones políticas provocaron que los partidos de los Celtics dejarán de ser transmitidos en China después de unas declaraciones en defensa de la independencia de la región del Tíbet en 2021 y tras catalogar de "dictador" al presidente chino Xi Jinping.

Nacido en Suiza pero de nacionalidad turca, Kanter mantuvo una postura crítica contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, que le revocó su pasaporte y la entrada al país desde 2017, bajo orden de arresto internacional.