La batalla cultural sobre las deportistas trans abre un nuevo frente en la WNBA

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, envió una nota interna a los equipos, obtenida este sábado por ESPN, en la que aseguró que trabaja para garantizar la "integridad" de la liga y una "competencia justa".

"Sé que muchos de ustedes han recibido preguntas en las últimas semanas sobre la participación de las deportistas trans en el baloncesto femenino, y espero que este tema siga suscitando mucha atención", añadió Engelbert.

Todo empezó hace tres semanas, cuando Sophie Cunningham, jugadora de las Indiana Fever, se sumergió de lleno en el debate, bandera del movimiento ultraconservador en Estados Unidos: "Quiero proteger a las niñas en los vestuarios y a las niñas que practican deporte y que no deberían tener que competir contra hombres biológicos".

En pocas horas, esas declaraciones la situaron en el ojo del huracán mediático. "He dicho lo que he dicho. Creo que es algo bastante de sentido común", afirmó al día siguiente.

Desde entonces, Cunningham, compañera de Caitlin Clark en Indiana, ha encontrado protestas a favor y en contra, además de abucheos y aplausos, en las ciudades en las que ha jugado, como Portland, Seattle o Mineápolis.

La entrenadora de las Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, se enfundó una camiseta con el mensaje "los niños trans también tienen su lugar" y la copropietaria de las Seattle Storm, Celeste Keaton, se encaró con dos jóvenes que llevaban carteles de apoyo a Cunningham.

Mientras tanto, Cunningham recibió el apoyo del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Caitlin Clark, por su lado, prefirió no mojarse en el asunto: "Para nosotras no es realmente un tema que se debata en nuestro vestuario. Corresponde a las ligas y a los organismos rectores, nuestro foco está en el baloncesto".

"Los medios en la WNBA, lo único que hacemos es hablar de todo menos de baloncesto (...) Quiero volver a hablar de baloncesto", dijo Cunningham esta semana, en un intento, quizás tardío, de intentar pasar página.

Las normas actuales de la liga indican que "solo las jugadoras que sean mujeres pueden jugar en la WNBA", pero no incluye nada específica sobre la identidad de género o el sexo asignado al nacer.

Aprovechando el debate y esta ambigüedad, los exjugadores de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White se han declarado en las últimas horas "elegibles" para jugar en la WNBA dado que, según aseguraron, se identifican como mujeres.

Por su parte, el sindicato de jugadoras (WNBPA) salió al paso del debate y aseguró que el colectivo "abraza la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión", pero dejó claro que no permitirá que sus integrantes sean "utilizadas como peones políticos".

Para añadir leña al fuego, este sábado las Fever visitaron Chicago y Cunningham fue objeto de una dura falta que provocó la expulsión de DiJonai Carrington, de las Sky. "Privilegio blanco", dijo después Carrington, en alusión al también siempre presente debate racial en la liga.