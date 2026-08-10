Argentina se consagra bicampeona de América al derrotar a Venezuela en la final

Tras una campaña con cinco victorias, las ‘albicelestes’ repitieron el título logrado hace dos años en Santiago de Chile y lograron su cuarta estrella (1948, 2018, 2024 y 2026) en este torneo, para igualar a Chile en el segundo cajón del podio, pero lejos de las 27 coronas de Brasil.

Luego de un primer cuarto donde las venezolanas llevaron el control, las dirigidas por Gregorio Martínez tomaron el dominio del tanteador y se impusieron con autoridad.

La capitana Melisa Gretter fue la gran figura con 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, mientras que Diana Cabrera aportó 10 puntos y 9 rebotes en las campeonas, que festejaron ante un Estadio DAM de Zárate que lució lleno.

El equipo venezolano logró su segundo subcampeonato tras el de 2016 de local en Barquisimeto y sigue sin poder coronar en 39 ediciones del torneo, aunque esta vez tuvo en Brianna Herlihy (11 puntos y 10 rebotes) y Genesis Rivera (11 puntos) a sus jugadoras más destacadas.

En la previa de esta final, Brasil se quedó con el tercer lugar tras vencer por 61-48 a Colombia, con Aaliyah Guyton (18 puntos) como gran destacada, mientras que Jenifer Munoz (13 tantos) fue la mejor de las ‘cafeteras’.

El quinto lugar quedó en poder de Paraguay, que en el primer turno de la jornada final se impuso por 73-55 a Uruguay, liderada por Bethsaida Ferreira (22 puntos), Paola Ferrari (17 puntos y 8 rebotes), más el triple doble de Marta Peralta (10 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias).

Los cuatro equipos que accedieron a semifinales -Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia- lograron el pasaporte a la AmeriCup femenina FIBA de 2027, a disputarse en El Salvador.