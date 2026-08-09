Hija de intendente de Villeta solicitó arrendamiento de inmueble municipal pese a estar inhabilitada por la Ley Orgánica Municipal

El pedido fue presentado por la concejal liberal, Mariela Jazmín Krayacich, ante la Junta Municipal de la ciudad de Villeta para su tratamiento sobre tablas el pasado 3 de agosto.

Durante el tratamiento, el presidente de la Comisión de Obras, Julio Gamarra, presidió la sesión y puso a consideración del pleno la solicitud planteada por la hija del actual intendente, Teodosio R. Gómez Ibáñez, (PLRA), pese a estar inhabilitada por la Ley Orgánica Municipal.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Obras, señaló los detalles del inmueble presentado para el arrendamiento. Pese a que la intención en un primer momento era el tratamiento sobre tablas, dijo que no se trataría sobre tablas, sino que la solicitud pasaría a la Comisión de Obras.

El pedido generó cuestionamientos en la Junta Municipal de la ciudad de Villeta, debido a la presunta inhabilidad de la solicitante por su vínculo con el jefe comunal.

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La concejal Laura Acosta se opuso al tratamiento del pedido y cuestionó duramente la intención de conceder el inmueble municipal. “Es una vergüenza lo que se está pidiendo. Esto no puede ser. Esto directamente debe ser rechazado”, manifestó la edil durante la sesión.

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Finalmente, la concejal liberal, Mariela Jazmín Krayacich, pidió que el expediente sea remitido a la Comisión de Obras para su análisis debido a que no prosperó su primer pedido.

Acosta también cuestionó que los concejales acompañen este tipo de solicitudes, considerando la cantidad de personas que necesitan acceder a terrenos municipales.

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“Es lamentable que haya colegas que se presten a esta clase de situaciones habiendo tanta gente que necesita ahí afuera. Yo voto por el rechazo, presidente”, refirió la concejal.

Inmueble ubicado sobre ruta departamental

El inmueble en cuestión está situado sobre la ruta departamental D070, que une la ciudad de Villeta con la localidad de Guarambaré, en el barrio San Francisco Javier.

El terreno corresponde al Lote N.° 02 y, según el informe del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Villeta, cuenta con una superficie de 2.518 m² con 3.926 cm² y una superficie edificada de 380 m².

La situación generó cuestionamientos debido al parentesco entre la solicitante, y el intendente, Teodosio R. Gómez Ibáñez, quien, además de la firma de la jefa del Departamento de Catastro, Mariana Caballero, intervino en el expediente municipal al firmar posteriormente el informe.

El expediente incluye además una constancia de vida y residencia expedida por la Policía Nacional a nombre de Gómez Noguera, en la que se señala que la mujer reside en una vivienda ubicada en el barrio San Jorge de Villeta.

La constancia policial fue expedida el 28 de febrero de 2026 y en donde consta que fue solicitada para ser presentada ante el Servicio Nacional de Catastro (SNC), para un trámite de titulación.

La solicitante adquirió el inmueble bajo la figura de Contrato Privado de Cesión de Derecho de Felicita Sosa Vda. de Lescano y de Estela Mary Valentina Lescano de Peralta, ambas herederas de Félix Lescano, por el valor de G. 250.000.000 en fecha 08 de febrero de 2023.

El inmueble fue solicitado por Félix Lescano ante el Indert según expediente N° 12512/13 de fecha 25 de noviembre de 2013 para la gestión del título.

Intentamos comunicarnos con el intendente de Villeta, Teodosio R. Gómez Ibáñez, para trasladar la denuncia, pero no respondió las llamadas y mensajes.