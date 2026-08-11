Giannis Antetokounmpo, baja sensible para Grecia en la próxima Ventana FIBA

"Tanto la EOK (Federación Griega de Baloncesto), como el seleccionador nacional (Vassilis Spanoulis) solicitaron la ayuda de Giannis en esta ventana, pero no fue posible debido al momento particular, con el inicio de un nuevo capítulo en su carrera", aclaró la federación griega en un comunicado difundido en su página web.

La ausencia del nuevo pívot de los Miami Heat es muy sensible para el conjunto dirigido por Vassilis Spanoulis, que se encuentra en quinta posición -fuera de la clasificación directa- con 3 victorias y 3 derrotas en el grupo I.

Dicho cuadro está liderado por España (5-1) y también forman parte Ucrania (en segunda posición, con un balance 4-2), Montenegro (4-2), Portugal (3-3) y Georgia (en última posición, 3-3) de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar en 2027.

El equipo griego comenzará el próximo viernes 14 de agosto la concentración para preparar los dos partidos clasificatorios, en los que se enfrentará sin margen de error primero ante Ucrania en Riga (28 de agosto) y contra España en Atenas (31 de agosto).