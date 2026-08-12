Frank Ntilikina regresa a Francia para jugar en el Paris Basketball

El jugador de 28 años, regresa a su país tras estar una temporada en el club griego, con el que conquistó la Euroliga y la Liga griega. Ntilikina disputó 24 encuentros en la máxima competición continental, en los que promedió 4,5 puntos, 1,6 asistencias y 1,1 rebotes en 16 minutos y 24 segundos de partido.

El base, de 1,93 metros, llegó en septiembre de 2025 al Olympiacos procedente del Partizan de Begrado, despúes de siete temporadas en la NBA, donde militó en los New York Knicks, Dallas Mavericks y Charlotte Hornets. Fue elegido en el octavo puesto del 'draft' de 2017 por los Knicks.

Inició su carrera profesional en el SIG Estrasburgo, club con el que debutó en la máxima categoría francesa y con el que conquistó la Copa de Francia en 2015 y la Eurocopa de la FIBA en 2016.

Con la selección francesa, Ntilikina fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de París 2024, además de formar parte del combinado que logró el bronce en el Mundial de 2019. El nuevo jugador del Paris Basketball suma 40 internacionalidades con Francia.

Además, el conjunto francés quiso darle la bienvenida en sus redes sociales a su nuevo jugador, "al príncipe francés", que se une a la capital para la próxima temporada.

El Paris Basketball, que afrontará su tercera temporada consecutiva en la Euroliga, ya había anunciado este verano las incorporaciones de Terry Tarpey, Mãozinha Pereira, TJ Warren y Tyson Etienne, dentro de una plantilla renovada para la campaña 2026-2027.