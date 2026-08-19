El uruguayo Rodríguez dice que le sedujo "el desafío" de ascender con el Gran Canaria

En su presentación como nuevo jugador claretiano, el ex del Casademont Zaragoza se mostró "muy contento" por la confianza del Gran Canaria en su figura, "un club grande" que buscará retornar a la máxima categoría del baloncesto español en su primer año en Primera FEB.

"Sin duda. Nosotros tenemos que subir, tenemos que volver a llevar a Gran Canaria donde se merece. Es un club maravilloso que el año pasado perdió la categoría y tenemos que volver a llevarlo de vuelta ahí. Ese es el gran desafío que tenemos. Ojalá poder lograrlo", comentó.

Uno de sus principales valedores ha sido el técnico brasileño Bruno Savignani, quien llamó a Rodríguez por su deseo de volver a contar con el uruguayo y hacerle partícipe del reto amarillo.

Sobre el nuevo técnico de la entidad, Joaquín Rodríguez ha asegurado que fue un entrenador que le ayudó "muchísimo a cambiar mi cabeza" en su etapa en Sevilla, su primera experiencia España, y que le ha ayudado a crecer y ser mejor jugador, un plus que tiene claro que volverá a experimentar en la isla.

El charrúa avisó de que la Primera FEB es una liga "muy dura" para la que hay estar preparado física y mentalmente, puesto que todos los clubes pondrán en dificultad al Gran Canaria y visitarán "canchas muy difíciles".

Rodríguez, que se siente más escolta anotador y generador que alero, ofrecerá su "actitud y garra" al conjunto claretiano y garantizó su dosis de competitividad en la pista, además de trabajo diario, puntos y defensa.

"He aprendido y he ido mejorando en todas las facetas porque es muy importante poder hacer un poco de todo. Eso también está en el equipo que tenemos, en el equipazo que armó Gran Canaria. Todos tenemos la capacidad para poner lo mejor para ayudar al equipo", concluyó.