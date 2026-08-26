Uruguay y Bahamas comienzan la segunda ronda de la clasificación soñando con el Mundial

El estadio Antel Arena de Montevideo será testigo de un encuentro que comenzará a las 20:10 hora local (23:10 GMT) y enfrentará a dos equipos con realidades diferentes.

En la primera ronda, Uruguay acabó en lo más alto del grupo D con cinco victorias y una derrota. De esta forma quedó por arriba de Argentina, Panamá y Cuba.

Mientras tanto, Bahamas fue segundo en el grupo B con ocho unidades, por detrás de Canadá y por delante de Puerto Rico y Jamaica.

De esta forma, la Celeste comenzará la segunda ronda en el segundo lugar con once enteros por detrás de Canadá (12), mientras que Bahamas (8) iniciará en el quinto lugar, atrás de esas dos, Argentina (11) y Puerto Rico (8) y por delante de Panamá (8).

En busca de una nueva victoria, Uruguay apostará por un equipo que tiene entre sus preconvocados al base del La Laguna Tenerife de la Liga ACB.

Asimismo, en los anteriores encuentros, Joaquín Rodríguez tuvo una media de 15,8 puntos, 6,2 rebotes y 6,7 asistencias por partido.

Bahamas, en tanto, ha tenido como una de sus figuras a lo largo de la clasificación al Mundial al escolta V.J. Edgecombe, compañero de LeBron James y Joel Embid en los Philadelphia 76ers.

También a Garvin Clarke, con una media de 7,7 puntos, 2,7 rebotes y 5,8 asistencias por encuentro.

De esta forma, Uruguay y Bahamas buscarán una victoria que les permita acercarse a la Copa del Mundo, instancia que los locales no disputan desde 1986 y en la que los visitantes nunca participaron.

Tras este encuentro, la Celeste recibirá el próximo 31 de agosto a Puerto Rico en Montevideo, al tiempo que Bahamas se medirá con Panamá en Nasáu.