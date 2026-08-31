Básquetbol
31 de agosto de 2026 a la - 11:35

El cubano Jasiel Rivero firma por un mes con el Valencia Basket

Imagen sin descripción

Valencia (España), 31 ago (EFE).- El interior cubano Jasiel Rivero ha firmado un contrato temporal por un mes sin cláusula de ampliación con el Valencia Basket, actual campeón de la Liga Endesa, según informó el club ‘taronja’ este lunes.

Por EFE

Rivero, de 32 años y 2.06 metros de altura, llega al Valencia Basket libre tras desvincularse del Estrella Roja este verano y firma su nuevo contrato una semana después de haberse incorporado al club valenciano para reforzar los entrenamientos ante las bajas por los compromisos internacionales.

Así lo confirmó el propio club a través de un comunicado en el que explicó su fichaje como un movimiento “para contribuir durante la pretemporada y el inicio de la temporada oficial”.

El cubano vivirá así su segunda etapa como jugador en el Valencia Basket tras haber jugado entre 2021 y 2023. En ese tiempo, Rivero llegó a disputar 105 partidos oficiales con la camiseta ‘taronja’ entre la liga española, la Copa del Rey y la Euroliga.