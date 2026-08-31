El cubano Jasiel Rivero firma por un mes con el Valencia Basket

Rivero, de 32 años y 2.06 metros de altura, llega al Valencia Basket libre tras desvincularse del Estrella Roja este verano y firma su nuevo contrato una semana después de haberse incorporado al club valenciano para reforzar los entrenamientos ante las bajas por los compromisos internacionales.
Así lo confirmó el propio club a través de un comunicado en el que explicó su fichaje como un movimiento “para contribuir durante la pretemporada y el inicio de la temporada oficial”.
El cubano vivirá así su segunda etapa como jugador en el Valencia Basket tras haber jugado entre 2021 y 2023. En ese tiempo, Rivero llegó a disputar 105 partidos oficiales con la camiseta ‘taronja’ entre la liga española, la Copa del Rey y la Euroliga.