Serbia supera a Italia (64-76)

El equipo de Luca Banchi, que perdió el viernes ante Bosnia, comenzó el partido con buen ritmo ofensivo y mantuvo la igualdad durante el primer cuarto, que terminó con una mínima ventaja serbia (19-20). Simone Fontecchio lideró a los italianos con diez puntos, mientras que Marko Guduric fue el máximo anotador de Serbia con siete.

El conjunto balcánico comenzó a marcar diferencias en el segundo periodo, especialmente gracias a su dominio del rebote ofensivo y a la aportación de Nikola Jokic. Serbia ganó el cuarto por 12-20 y alcanzó el descanso con nueve puntos de ventaja (31-40).

Tras el paso por los vestuarios, Italia reaccionó de la mano de Nico Mannion, protagonista del tercer cuarto con 14 puntos. Los italianos redujeron progresivamente la diferencia hasta situarse a solo tres puntos al término del periodo (54-57), pese a sus problemas desde la línea de tres.

Sin embargo, Serbia recuperó el control en el último cuarto y sentenció el encuentro con un parcial de 10-19. Italia solo pudo anotar diez puntos en los minutos decisivos y no encontró la forma de completar la remontada ante un rival que volvió a imponerse físicamente.

Mannion terminó como máximo anotador italiano con 23 puntos, mientras que Guduric lideró a Serbia con 19. El conjunto serbio dominó el rebote por 39-26 y puso fin así a una racha de derrotas ante Italia que se remontaba al Eurobasket de 2017.

Pese a la derrota, Italia se mantiene en la segunda posición del Grupo J, con un balance de cinco victorias y dos derrotas y 12 puntos, los mismos que Lituania y Serbia, aunque por delante de ambas en la clasificación. Turquía lidera el grupo con un pleno de siete triunfos.

Los tres primeros clasificados de cada grupo obtendrán el billete para el Mundial de 2027.