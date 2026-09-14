Los Clippers completan el traspaso de Kawhi Leonard a los Raptors tras sanción histórica

Las dos franquicias decidieron continuar con el traspaso, que envía a Leonard a Toronto a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick y cuatro rondas del 'draft', de acuerdo con Shams Charania, uno de los 'insiders' con mejores fuentes en la liga.

Los equipos acordaron este movimiento a principios de verano, pero fue pausado debido a la investigación de la NBA sobre los posibles pagos irregulares a Leonard por parte de los Clippers.

La liga reveló el 2 de septiembre que los angelinos habían pagado 28 millones de dólares a Leonard a través de una empresa de su propietario para eludir el límite salarial, por lo que lo desposeyó de cinco primeras rondas del 'draft' entre 2029 y 2033 y le impuso una multa de 30 millones de dólares.

Además, suspendió durante un año a su propietario, el antiguo director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer.

Leonard, que recalará en unos Raptors con los que ganó el anillo de 2019, fue multado con 700.000 dólares.