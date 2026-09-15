Sinner vuelve a entrenarse en Montecarlo tras su lesión de rodilla

Sinner, que no disputa un partido oficial desde que ganó Wimbledon el pasado 12 de julio, compartió pista con el joven francés Hugo Jathiere, alumno del Piatti Tennis Center, la academia del que fuera su entrenador Riccardo Piatti.

"Es un verdadero placer volver a ver a Jannik en pista y compartir este momento con él", señaló la academia en sus redes sociales al informar de la sesión.

El tenista de San Cándido siguió un proceso de recuperación en las últimas semanas y pasó por el J Medical de Turín para tratar la inflamación, antes de someterse a nuevos exámenes médicos en Milán.

El italiano se mantuvo alejado de la competición desde Wimbledon, que conquistó, debido a las molestias en la rodilla derecha.

El pasado 9 de agosto explicó que el dolor continuaba y que todavía no estaba preparado para regresar, mientras que el 21 de agosto confirmó su baja para el Abierto de Estados Unidos al considerar que necesitaba más tiempo para recuperarse.

Su objetivo es llegar en condiciones a la gira asiática, con el ATP 500 de Pekín, que comenzará el 30 de septiembre, como una de las principales fechas previstas para su regreso. También está inscrito en el Masters 1000 de Shanghái.