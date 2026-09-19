96-84. El Asisa Joventut, a final de la Supercopa Endesa con un colosal Laprovittola

Una muy buena segunda parte de los badaloneses, con un parcial acumulado de 58-43, fue clave para que volvieran a una final de Supercopa 39 años después, por primera vez desde 1987.

El Asisa Joventut comenzó el partido mejor en defensa, lo que a su vez provocó unos mejores ataques, especialmente gracias a la muñeca de Álex Reyes, que anotó sus primeros puntos desde la línea de tres (9-7, min.4).

Con el paso de los minutos, el Kosner Baskonia se mostró más físico en ambos lados de la pista, y logró darle la vuelta al marcador tras unos buenos minutos de AJ Lawson, que anotó seis puntos prácticamente consecutivos (16-17, min.8).

En el tramo final del primer cuarto hubo un intercambio de canastas que benefició a los vascos, que se fueron con un 20-23 y con mejores sensaciones.

Los baskonistas pusieron la sexta marcha en el inicio del segundo periodo de la mano del tiro exterior de Kobi Simmons, para marcharse hasta siete puntos arriba y provocar el tiempo muerto de Dani Miret (23-30, min.14).

Un tiempo muerto que hizo efecto rápido en el Asisa Joventut, que respondió con un parcial de 5-1 comandado por Eli Ndiaye, que levantó al público del Olímpic con un mate al contraataque (28-31, min.18).

Desde entonces, el partido se mantuvo igualado pese a los intentos del Kosner Baskonia de escaparse en el luminoso, y se llegó al descanso con un 38-41 favorable a los de Paolo Galbiati.

Tras la reanudación, el Asisa Joventut mostró su mejor cara con la entrada a pista de Emir Sulejmanovic, que en la primera mitad tuvo pocos minutos debido a la carga de faltas muy rápida. El bosnio puso el 46-46, y desde ese momento los catalanes ya no fueron por detrás en el marcador.

El choque siguió igualado, pero la Penya logró abrir una pequeña brecha tras otra canasta de Sulejmanovic y un triple de Kwan Cheatham, que estrenó su casillero desde el triple (56-52, min.27).

Los de Dani Miret, lejos de aflojar, vieron el momento perfecto para escaparse en el luminoso y lo hicieron con triple sobre la bocina de Nico Laprovittola para poner el 68-57 al final del tercer cuarto.

El último asalto arrancó igual que acabó el anterior, con un inspiradísimo Laprovittola desde el triple para abrir la máxima diferencia y poner contra las cuerdas al Baskonia (77-64, min.33).

Sin embargo, cuando los de Vitoria-Gasteiz parecían en la lona, reaccionaron de la mano de Simmons y rebajaron la desventaja a tan sólo seis puntos a falta de cuatro minutos para el final (77-71, min. 36).

En los últimos minutos de partido, cuando el Kosner Baskonia hizo el amago de acercarse de nuevo, el Asisa Joventut supo mantener la mente fría y Laprovittola y Birgander cerraron el encuentro con una falta en tiro de tres del argentino y un mate del sueco.

Al final, el Asisa Joventut venció por 96-84 al Kosner Baskonia para meterse en la final de la Supercopa Endesa, donde se medirá al ganador de la otra semifinal que disputarán el Valencia Basket y el Barça con el reto de convertirse en el primer anfitrión que levanta el título.

96. Asisa Joventut (20+18+30+28): Rubio (13), Ellis (10), Reyes (10), Sulejmanovic (12), Ndiaye (7) -equipo inicial-, Birgander (6), Hakanson (2), Laprovittola (27), Cheatham (5), Kraag (4) y Nogués (-).

84. Kosner Baskonia (23+18+16+27): Simmons (19), Duarte (10), Stewart (11), Sedekerskis (6), Kurucs (7) -equipo inicial-, Lawson (16), Frisch (3), Faried (2), Baugh (-), Howard (-), Spagnolo (10) y Joksimovic (-).

Árbitros: Antonio Conde, Martín Caballero y Alberto Sánchez Sixto. Eliminaron por cinco faltas al local Sulejmanovic (min.37) y a los visitantes Kurucs (min.38) y Lawson (min.39). Señalaron falta técnica al banquillo local (min.14).

Incidencias: primera semifinal de la Supercopa española de baloncesto disputada en el Palau Olímpic de Badalona ante 8.702 espectadores.