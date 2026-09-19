Básquetbol
19 de septiembre de 2026 a la - 15:30

96-84. El Asisa Joventut, a final de la Supercopa Endesa con un colosal Laprovittola

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Badalona (Barcelona, España), 19 sep (EFE).- El Asisa Joventut se clasificó para la final de la Supercopa de España de baloncesto, que disputa como local en el Palau Olímpic de Badalona, liderado por el base argentino Nico Laprovittola (27 puntos) tras vencer en la primera semifinal al Kosner Baskonia por 96-84.

Por EFE
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Una muy buena segunda parte de los badaloneses, con un parcial acumulado de 58-43, fue clave para que volvieran a una final de Supercopa 39 años después, por primera vez desde 1987.

El Asisa Joventut comenzó el partido mejor en defensa, lo que a su vez provocó unos mejores ataques, especialmente gracias a la muñeca de Álex Reyes, que anotó sus primeros puntos desde la línea de tres (9-7, min.4).

Con el paso de los minutos, el Kosner Baskonia se mostró más físico en ambos lados de la pista, y logró darle la vuelta al marcador tras unos buenos minutos de AJ Lawson, que anotó seis puntos prácticamente consecutivos (16-17, min.8).

En el tramo final del primer cuarto hubo un intercambio de canastas que benefició a los vascos, que se fueron con un 20-23 y con mejores sensaciones.

Los baskonistas pusieron la sexta marcha en el inicio del segundo periodo de la mano del tiro exterior de Kobi Simmons, para marcharse hasta siete puntos arriba y provocar el tiempo muerto de Dani Miret (23-30, min.14).

Un tiempo muerto que hizo efecto rápido en el Asisa Joventut, que respondió con un parcial de 5-1 comandado por Eli Ndiaye, que levantó al público del Olímpic con un mate al contraataque (28-31, min.18).

Desde entonces, el partido se mantuvo igualado pese a los intentos del Kosner Baskonia de escaparse en el luminoso, y se llegó al descanso con un 38-41 favorable a los de Paolo Galbiati.

Tras la reanudación, el Asisa Joventut mostró su mejor cara con la entrada a pista de Emir Sulejmanovic, que en la primera mitad tuvo pocos minutos debido a la carga de faltas muy rápida. El bosnio puso el 46-46, y desde ese momento los catalanes ya no fueron por detrás en el marcador.

El choque siguió igualado, pero la Penya logró abrir una pequeña brecha tras otra canasta de Sulejmanovic y un triple de Kwan Cheatham, que estrenó su casillero desde el triple (56-52, min.27).

Los de Dani Miret, lejos de aflojar, vieron el momento perfecto para escaparse en el luminoso y lo hicieron con triple sobre la bocina de Nico Laprovittola para poner el 68-57 al final del tercer cuarto.

El último asalto arrancó igual que acabó el anterior, con un inspiradísimo Laprovittola desde el triple para abrir la máxima diferencia y poner contra las cuerdas al Baskonia (77-64, min.33).

Sin embargo, cuando los de Vitoria-Gasteiz parecían en la lona, reaccionaron de la mano de Simmons y rebajaron la desventaja a tan sólo seis puntos a falta de cuatro minutos para el final (77-71, min. 36).

En los últimos minutos de partido, cuando el Kosner Baskonia hizo el amago de acercarse de nuevo, el Asisa Joventut supo mantener la mente fría y Laprovittola y Birgander cerraron el encuentro con una falta en tiro de tres del argentino y un mate del sueco.

Al final, el Asisa Joventut venció por 96-84 al Kosner Baskonia para meterse en la final de la Supercopa Endesa, donde se medirá al ganador de la otra semifinal que disputarán el Valencia Basket y el Barça con el reto de convertirse en el primer anfitrión que levanta el título.

96. Asisa Joventut (20+18+30+28): Rubio (13), Ellis (10), Reyes (10), Sulejmanovic (12), Ndiaye (7) -equipo inicial-, Birgander (6), Hakanson (2), Laprovittola (27), Cheatham (5), Kraag (4) y Nogués (-).

84. Kosner Baskonia (23+18+16+27): Simmons (19), Duarte (10), Stewart (11), Sedekerskis (6), Kurucs (7) -equipo inicial-, Lawson (16), Frisch (3), Faried (2), Baugh (-), Howard (-), Spagnolo (10) y Joksimovic (-).

Árbitros: Antonio Conde, Martín Caballero y Alberto Sánchez Sixto. Eliminaron por cinco faltas al local Sulejmanovic (min.37) y a los visitantes Kurucs (min.38) y Lawson (min.39). Señalaron falta técnica al banquillo local (min.14).

Incidencias: primera semifinal de la Supercopa española de baloncesto disputada en el Palau Olímpic de Badalona ante 8.702 espectadores.