Pagos de setiembre: MEF dio a conocer fechas de acreditación de salarios y beneficios sociales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pondrá en marcha este miércoles 23 de setiembre el calendario de pagos de salarios y beneficios sociales. El cronograma alcanzará a veteranos, pensionados, adultos mayores, jubilados y funcionarios públicos, y se extenderá hasta el miércoles 30.

MEF inicia pagos de setiembre

El cronograma elaborado por el MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), fija distintas fechas según cada grupo del sector público y los beneficiarios de prestaciones sociales.

Los pagos comenzarán este miércoles 23. En la primera jornada cobrarán los veteranos, los pensionados y los beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

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Jubilados de la Caja Fiscal cobran el jueves 24

El jueves 24 de setiembre será el turno de los jubilados de la Caja Fiscal.

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De acuerdo con los datos publicados por el MEF, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones. En el mismo mes, los egresos ascendieron a G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones, unos US$ 34 millones al tipo de cambio actual. El resultado muestra que los aportes recibidos por la Caja Fiscal no alcanzan para cubrir los egresos del sistema.

El viernes 25, el Tesoro Público abonará los salarios de los funcionarios administrativos y del personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Fuerzas Públicas y Poder Judicial cobrarán el martes 29

Tras la pausa del fin de semana y el feriado, el cronograma continuará el martes 29 de setiembre. Ese día recibirán sus pagos los integrantes de las Fuerzas Públicas, los funcionarios del Poder Judicial y el personal de las Gobernaciones.

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Educación y universidades cierran el calendario de pagos

El miércoles 30 de setiembre será la última fecha prevista en el calendario del MEF.

La jornada estará destinada a los servidores públicos del Ministerio de Educación y a los funcionarios de las Universidades Nacionales.

Qué requisito deben cumplir las instituciones para los pagos

El desembolso de los recursos depende de un trámite previo que corresponde a cada institución pública. “Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el MEF.